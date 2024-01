Il centro di geodesia è una realtà. Grazie a Cascino , all’Asi e… al Satellite ‘’Lungimiranza’’

Sabato scorso l’astronomo Franco Vespe non era al Centro di geodesia spaziale, in occasione della visita del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, accompagnato dal presidente Teodoro Valente (https://giornalemio.it/tecnologia/centro-geodesia-matera-guarda-al-futuro-investimenti-per-200-milioni-di-euro/), ma le considerazioni venute dopo qualche giorno da quell’evento offrono utili spunti sulle potenzialità del satellite ‘’Lungimiranza’’ che ha orbitato su Terlecchia quasi 40 anni fa. E i risultati, pur con qualche boccone amaro, sono lì nella lunga ed entusiasmante storia del Centro. E non fu facile per un ‘’visionario’’ come Michele Cascino,che declinava la parola ‘’innovazione’’ in tutti i contesti fare proseliti, convincere gli scettici e portare il ‘’Giuseppe Colombo’’ dell’Asi a forzare i colpi d’ala verso la costellazione della concretezza. E con lui altri, che Vespe cita, snocciolando i dati e le date che portarono la Regione Basilicata e l’Agenzia spaziale europea a investire sull’altipiano murgico. La politica ha fatto la sua parte, pur non afferrando in alcune occasioni, l’importanza dei centri di eccellenza per l’osservazione delle terra, l’inquinamento, l’abusivismo edilizio con rilevazioni satellitari in grado di bloccare il consenso a ridosso delle campagne elettorali. Il Pnrr darà il colpo d’ala al Centro con un investimento per 200 milioni di euro, senza dimenticare quello che in corso con Esa, Nasa e altre società che operano nel settore spaziale. L’unico cruccio ,e Franco Vespe fa bene a ricordarlo, in relazione alla fuga di cervelli che continua a colpire la Basilicata, è stata l’assenza di un lavoro di rete tra centri di ricerca e le ricadute per l’economia locale. In Puglia dall’Università, alle nanotecnologie, alla programmazione informatica al comparto aereonautico il satellite della Lungimiranza continua a funzionare alla grande. Da noi poche iniziative come quella del cluster di azienda e i progetti che Openet porta avanti da un po’. L’antenna internazionale è a Terlecchia… ‘’Che ve lo dico a fare?’’ dice Vespe. Diciamolo. Chissà che alla Regione, magari con qualche mente aperta in più, non se ne faccia una ragione guardando ai tanti laureati (compresi quelli della facoltà di medicina a numero chiuso) che continuano a prendere voli e treni di solo andata.

LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

Il 20 Gennaio scorso abbiamo ricevuto la visita del Ministro Urso presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana (da ora in poi ASI/CGS). L’ASI/CGS è stato fondato più di 40 anni fa. Fu voluto dai Prof. Luciano Guerriero e Michele Cascino. L’idea di fondare l’ASI/CGS (allora era CNR) fu suggerita dal Prof Bepi Colombo. Si trattò di smontare una stazione di telemetria laser sita in Brasile (da ora in poi SLR) e di rimontarla poi a Matera. Attività curata egregiamente dalla Telespazio. Ancora adesso essa gestisce tutte le attività operative attraverso e-Geos, una sua partecipata in coabitazione con la stessa ASI.L’operazione trovò un humus politico favorevole e pronto nel comune di Matera guidato dal sindaco Franco Di Caro, poi avvicendato da Saverio Acito che ha sempre curato, fino a quando ha potuto, la realizzazione delle infrastrutture edilizie per conto del genio civile. Fu tanta la lungimiranza e l’ansia che Cascino, allora vice presidente della Regione Basilicata, mi confessò di averne avviato la realizzazione usando metodi spicci e procedure al limite del corsaro pur di averlo a Matera. La concorrenza era agguerrita. Siti alternativi furono offerti dalla Puglia e dalla Sicilia. La stazione SLR inseguiva il satellite LAGEOS e serviva per definire gli spostamenti della crosta terrestre nell’area del Mediterraneo. Poco prima che fossi assunto all’ASI/CGS feci un lungo viaggio con Michele Cascino. Fu un viaggio epico per me giovane neo-laureato. Parsifal non era il “giovane”ma il nostro Michele che sognava di realizzare un centro avanzato tecnologico e scientifico di livello internazionale che potesse arrivare a 400 persone ed attraverso il quale si potesse fare trasferimento tecnologico alle imprese e produrre ricadute economiche territoriali importanti. In quel viaggio recitai invece la parte di “Sancho Panza” esercitando quel sospettoso scetticismo minimalista tipico delprovinciale impertinente. L’auto era mia, altrimenti mi avrebbe volentieri lasciato in autostrada per l’irritazione che gli procurai nel tentare di guastargli la sua visione!



Nel 1988 poi il centro si arricchì di un’antenna di 20 metri capace di “ascoltare” le quasar: oggetti lontani anche 10 miliardi di anni luce, degne eredi delle stelle fisse, con le quali stimare posizioni e velocità sul globo terrestre con precisioni sub-centimetriche. Nel 1990 dopo la Geodesia, fu la volta delle Osservazioni della Terra (OOT). Matera divenne una delle basi di terra che raccoglieva,processava, archiviava e distribuiva le immagini della Terra ricostruite con i Radar satellitari delle missioni europee ESA: ERS_1 e 2 prima, ENVISAT dopo ed oggi della costellazioneCOPERNICUS. Successivamente con la sontuosa missione nazionale radar COSMO-Sky-MED (CSM) concepita nei primi anni 90, con partecipazione militare, l’ASI/CGS sarebbe stata la naturale candidata ad ospitare il segmento di terra. Ma ci fu un primo tentativo di scippo da parte dal polo spaziale toscano che cercò di accaparrarselo. Il tentativo fu sventato dal compianto Presidente Di Nardo e da una fataleinterrogazione parlamentare di 40 deputati e senatori. Un tentativo ripetuto 10 anni dopo, questa volta ad opera del polo campano del CIRA. Il tentativo fu anche più drammatico perché l’allora presidente dell’ASI chiuse l’ASI/CGS per 20 gg. Anche questo fu un tentativo sventatograzie all’intervento dell’allora Sottosegretario lucano Viceconte. Sono episodi che richiameremo in seguito. Alla fine la possente missione spaziale partì nel 2007ed ancora oggi è operativa. Insieme a CSM e le missioni europee Sentinel di Copernicus,oggi ASI/CGS gestisce la missione nostrana iperspettrale PRISMA e si appresta a farloper la missione PLATINO. Negli ultimi anni l’ASI/CGS si è arricchita di ulteriori attività come quella della comunicazione quantistica, di laboratori di tempo e frequenza ed è attraversata dalla fibra ottica per il trasferimento del tempo che parte dall’INRIM di Torino. Merita una particolare menzione il monitoraggio fatto all’ASI/CGS dei detriti spaziali,resti rimasti in orbita di vecchi satelliti non più attivi e che rischiano di essere letali per i nuovi satelliti. Questa attività fu messa in piedi in modo artigianale, quasi per “hobby” da ingegneri “indigeni” dell’ASI e di e-GEOS ma che oggi consentono di intercettare importanti finanziamenti europei. Nel 2001 poi è entrata in funzione la nuova potentissima stazione laser MLRO in grado perfino di inseguire il moto della Luna con la precisione di pochi centimetri. A questa si aggiunge la gestione di una rete di circa 50 stazioni GNSS (GPS+GALILEO europeo)dedicata si alla Geodesia ma anche per innovative applicazioni nel campo delle OOT.



In questo contesto è avvenuta la visita del ministro Urso. Ha fatto riferimento ai finanziamenti del PNRR che saranno investiti all’ASI/CGS. Si parla di 200 mln di Euro! A distanza di 40 anni la visione del nostro Michele ha finalmente l’opportunità di avverarsi. Non è che nel passato occasioni non ce ne siano state. Centri di eccellenza come l’ASI/CGS possono avere un impatto significativo nel sistema produttivo locale se viene innescato quel circolo virtuoso fra formazione universitaria e superiore, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e suo trasferimento alle imprese per produrre ricadute territoriali. A tal proposito ASI conta di aprire Il “Matera Living Lab. Ovvero un’area di lavoro aperta ad istituzioni, ricercatori, industrie, dedicata alla creazione di nuove soluzioni applicative basate su tecniche spaziali. Mentre i primi due anelli devono poter essere curate da Università ed Agenzie governative (nel nostro caso l’ASI), l’ultimo passaggio, ovvero quello del trasferimento tecnologico per creare un humus imprenditoriale sul territorio, avrebbe dovuto essere un preoccupazione strategico-programmatoria soprattutto del governo regionale. Purtroppo, a parte il primo decennio di idillio,le minacce di chiusura del 1996 e del 2006 stanno a testimoniare come in questi ultimi 25 anni la Basilicata abbia prestato poca attenzione, se non proprio indifferenza a questa realtà. Nonostante tutto, grazie a sensibilità presenti nell’ASI/CGS, comunque qualcosa è stata creata anche nella nostra Regione. Al contrario la Puglia, ha saputo costruire proficue strategie e sintonie fra il suo territorio, le sue università e la stessa ASI/CGS,capaci di creare delle realtà imprenditoriali importanti.Ad oggi il suo polo aerospaziale cuba almeno 4000 occupati con realtà industriali come la SITAEL, LEONARDO e un ricchissimo humus di PMI.



Ad oggi l’ASI/CGS è una delle poche realtà in regione capace di importare “cervelli”. Ancor di più potrà farlo grazie al PNRR e, soprattutto, al grande sviluppo che la Space economy (SE) sta avendo nel mondo. La nostra regione è attrezzatissima per cogliere questa opportunità. Da qui a pochi anni la SE arriverà a fatturare 300 miliardi di Euro nel mondo. Qui in Regione Università, polo CNR di Tito, ASI/CGS e le realtà imprenditorialicomunque formatesi nel settore in tutti questi anni, prima fra tutte Telespazio/e-GEOS e Geocart, siamonel mondo”imbattibili” nel combinare OOT e GNSS che sono due fra le più importanti colonne portanti della SE. Occorre peròche si abbandoni una volta per tutte quel peloso assistenzialismo clientelare e la royalties-dipendenza.E’ necessario avere una amministrazione regionale che si riscopra invece sagace soggetto strategico e programmatorio. Solo rendendo la nostra regione affascinante si potrà invertire il nefasto spopolamento dei nostri territori. Credo che le proposte politiche che circolano in vista delle prossime elezioni siano davvero drammaticamente arretrate ed “ignoranti”rispetto a questo fronte d’avanguardia che invece oggi è già pronto a prestare una nuova più propulsiva classe dirigente per la nostra regione.Ma che lo dico a fare!