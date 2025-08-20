IIS Pentasuglia Matera attiva Campus formativo con 5 laboratori

E l’iniziativa, che abbraccia la filiera tecnologico professionale, è di quelle che fa dell’Istituto della Città dei Sassi un punto di riferimento per la Basilicata e per il comprensorio murgiano per le professioni emergenti nel settore culturale e turistico, che si inserisce pienamente nella missione dell’ITS Academy “Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo” di prossima attivazione a Matera, e nella filiera tecnologico-professionale “4+2” promossa dal Ministero, alla quale l’Istituto ha già deliberato di aderire a partire dall’anno scolastico 2026-27. Altri aspetti da considerare riguardano i percorsi di inclusione e il lavoro di rete attivato con università, scuole, conservatori. Non resta che attendere l’avvio dei laboratori, pronti a formare quelle figure professionali che potrebbero portare valore aggiunta all’economia locale, se si lavorerà di pari passo a fare crescere e a divulgare la cultura d’impresa.



COMUNICATO STAMPA

L’”IIS Pentasuglia” di Matera tra i 54 campus formativi integrati nazionali per la filiera tecnologico-professionale.

A seguito dell’avviso pubblico del 3 giugno 2025, sono state da poco pubblicate le graduatorie nazionali che assegnano a ciascuna scuola italiana scelta tra le 436 che hanno fatto domanda, insieme al relativo partenariato, 750 mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale.

Il progetto, per il quale l’istituto Pentasuglia è risultato primo in Basilicata e nell’area murgiana, prevede la realizzazione di un Campus di apprendimento innovativo, integrato e tecnologicamente avanzato, dedicato alle professioni digitali emergenti, con focus sulla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale e artistico.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione dell’ITS Academy “Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo” di prossima attivazione a Matera, e nella filiera tecnologico-professionale “4+2” promossa dal Ministero, alla quale l’Istituto ha già deliberato di aderire a partire dall’anno scolastico 2026-27.

Il Campus del Pentasuglia sarà articolato in cinque laboratori interdisciplinari, progettati per integrare i vari indirizzi dell’Istituto:

• Meta Heritage Lab: esperienze immersive in realtà aumentata/virtuale e blockchain per la valorizzazione digitale dei beni culturali;

• Smart Heritage Lab: robotica, droni e reti IoT per il monitoraggio intelligente dei siti storici;

• Bio Heritage Lab: analisi chimiche e IA per la conservazione e il restauro delle opere d’arte;

• Fab Heritage Lab: modellazione CAD, stampa 3D e artigianato digitale;

• Startup Heritage Lab: spazio creativo per idee innovative e imprenditorialità legate al patrimonio culturale.



Il progetto pone, inoltre, l’inclusione come principio guida trasversale garantendo spazi e strumenti accessibili a tutti, promuovendo una cultura partecipativa che valorizza le differenze come risorsa. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti con BES, che potranno beneficiare di supporti tecnologici compensativi e attività di laboratorio mirate, al fine di garantire pari opportunità di successo formativo e professionale.

Il sistema di relazioni previsto dal presente progetto consolida, a valle dell’implementazione del Campus, il Partenariato pubblico e privato che il nostro Istituto ha già sviluppato con il tempo sul territorio. L’I.I.S. “G.B. Pentasuglia” ha promosso, infatti, una rete di collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con Università regionali ed extraregionali, con il Conservatorio Statale “E. R. Duni” di Matera e con le numerosissime Aziende del territorio del settore tecnologico, dell’innovazione e della cultura.

Come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione del Merito G. Valditara “con i campus formativi costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa. Offriamo agli studenti ambienti moderni e dinamici, con tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, per garantire agli studenti opportunità reali di crescita personale e professionale e per una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese”.

