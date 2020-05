Gli appassionati di musica elettronica , di distorsori,vocoder e altre strumentazioni che hanno dato voce…ai suoni delle macchine hanno bene in mente i 22 minuti di un brano strumentale come ” Autobahn” (Autostrada) inciso nel 1974 dal gruppo tedesco dei Kraftwerk”, quella centrale elettrica automatizzata che ha ispirato e formato altri generi musicali fino alla techno. E in cabina, tra sensori, potenziometri e mixer, c’era l’ingegnere…. Florian Schneider, morto a 73 anni di cancro. Geniale, calcolatore, perfezionista ha forgiato con i Kraftwerk tanti lavori di successo .Oltre Autobahn (1974), ricordiamo Radio-Aktivität (1975), Trans Europe Express (1977), Die Mensch -Maschine (1978) ,Tour De France (2003) con tanta musica meccano elettrico, come l’hanno definita alcuni, e poche parole in tedesco, spagnolo, russo, polacco, giapponese per un progetto lungimirante nato nel bacino minerario della Ruhr, che ha prodotto energia per le grandi città per fondersi con il pop. Visionari? Hanno percorso migliaia di chilometri ad alta energia finchè il Trans Europe Express per Florian Schneider non si è fermato.