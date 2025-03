E’ partito venerdi 14 marzo 2025 il Master Universitario di II livello “Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi” Anno Accademico. 2024-2025

Potenza.- Con la lezione di venerdì 14 marzo 2025 si avvia il Master Universitario di II livello su “Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi” promosso dall’Università degli Studi della Basilicata per l’a.a. 2024-2025.

All’incontro inaugurale oltre ad Alessio Fabiano, Coordinatore del Master, erano presenti Giuseppe Spadafora, Ordinario di Didattica dell’Università della Calabria e Direttore presso l’Unibas dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Mariafilomena Anzalone, Marika Calenda, Maria Grazia Lo cricchio e Vincenzo Nunzio Scalcione, docenti UNIBAS e tutti membri del Comitato Scientifico del Master.

Il Master, alla sua prima edizione, ha avuto un notevole successo raggiungendo quota 52 iscrizioni. I corsisti, docenti, formatori ed esperti del settore education, provengono da tutta Italia e sono entusiati di iniziare questo percorso di alta formazione che li porterà ad affrontare il grande tema dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale in ambito educativo tra sfide, rischi ed opportunità. Il percorso formativo andrà ad approfondire la centralità della Didattica digitale e dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione didattica tra diritti e responsabilità, etica e nuovi spazi di apprendimento. Un focus sarà, inoltre, rivolto all’Intelligenza emotiva e ai disagi nei nuovi spazi di apprendimento e al ruolo che può avere l’intelligenza artificiale per la promozione di processi inclusivi di qualità. Nell’offerta formativa non mancherà l’attenzione per la costruzione di un nuovo curriculo digitale tra cittadinanza onlife, digital literacy e nuove competenze digitali. Il percorso è completato da attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche convenzionate, enti pubblici e privati. Oltre alle lezioni dei docenti del Master componenti del Comitato Scientifico, l’offerta formativa sarà arricchita da seminari e conferenze internazionali, approfondimenti e testimonianze tenute dai massimi esperti del settore. “L’Intelligenza Artificiale rappresenta la più importante sfida attuale per la scuola italiana e la mancanza, ad oggi, di linee guida ministeriali per l’utilizzo dell’IA a scuola, impone una riflessione epistemologica e didattica importante per guidare il cambiamento e non subirlo passivamente. Conoscere, comprendere e saper utilizzare in maniera competente l’IA e soprattutto saperla impiegare per promuovere il successo formativo e l’inclusione di tutti e di ciascuno per una scuola democratica e meritocratica, deve essere una prerogativa di pedagogisti, insegnanti e formatori.

Ringrazio il nostro Magnifico Rettore prof. Ignazio Mancini, il prof. Francesco Panarelli, Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, e il prof. Claudio De Luca, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Unibas, per la sensibilità che hanno dimostrato nel volere e nel sostenere questo percorso di alta formazione, tra i primi in Ialia, per tanti insegnanti ed educatori della Basilicata e del Sud.” Con queste parole il prof. Alessio Fabiano ha salutato corsiste e corsisti durante la prima lezione. Le attvità didattiche si concluderanno con la discussione di un elaborato finale previsto per ottobre 2025.

Il Master Universitario di II livello “Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi” rientra nella attività del Laboratorio ORIAID – Orientamento, Intelligenza Artificiale, Inclusione e Disagi di recente attivazione presso il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata. ORIAID è un laboratorio universitario dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito educativo secondo una prospettiva pedagogica e psicologica con un focus sulla didattica orientativa e inclusiva attraverso l’intelligenza artificiale. Il Laboratorio mira, anche, a potenziare le competenze di insegnanti, formatori, tutor ed educatori specializzati attraverso approcci pratici e tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale.