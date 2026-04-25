Da Matera, ecco Pixtru, sistema innovativo lucano per stampa multimediale di ricordi

“In questa giornata di festa nazionale che sarà caratterizzata da scatti fotografici per ricordare momenti di spensieratezza e socialità, ci preme raccontare Pixtru, sistema innovativo di stampa multimediale di ricordi made in Basilicata , presentato durante la Giornata Nazionale del Made in Italy tenutasi il 21 Aprile dall’EPLI nella città di Matera presso il Caldarola Lab.” Inizia così una nota che così prosegue “Infatti, in tale cornice, alla presenza dell’Ing. Francesco Gallo, funzionario del ministero delle imprese e del made in Italy e del presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa , e’ stato presentato da Roberto Di Cecca in anteprima Pixtru progetto di innovazione sostenibile realizzato e brevettato a Matera, dai fratelli Di Cecca, noti per l’agenzia di pratiche automobilistiche della città di Matera. Pixtru, nato per soddisfare una esigenza nella predisposizione e stampa di foto in autonomia per documenti a partire da foto del proprio smartphone, e’ un esempio di applicazione resiliente e trasversale, diventata in chiave turistica un sistema innovativo intuitivo per la stampa accessibile di fotografie multisensoriali. Un totem con scocca cartonata sostenibile basato su semplici qrcode che con poche interazioni consente di portare a casa la stampa di un ricordo e personalizzarne la sua dimensione multimediale.” “In una società che ha perso la dimensione del ricordo fotografico fisico, con Pixtru portiamo un modo nuovo di stampare un ricordo in modo semplice valorizzando il territorio e coniugando ad esso una dimensione ed esperienza digitale sicura e avanzata” afferma Roberto Di Cecca, responsabile del progetto Pixtru.

“La postazione di stampa Pixtru e’ stata apprezzata durante l’evento ed i partecipanti hanno potuto portare con sé i ricordi della giornata arricchendoli anche di contenuti multimediali. La postazione sarà a breve disponibile per la sperimentazione nel territorio materano in alcuni punti indicati sul sito dell’iniziativa https://www.pixtru.it .

Ci auguriamo che Pixtru possa essere fautore di racconti di momenti di socialità e innovazione per valorizzare il nostro territorio.”

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