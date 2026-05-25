Conoscere Linux e navigare in libertà nel web.Ad Altamura l’approdo della conoscenza

Gli addetti ai lavori lo conoscono da tempo e sono valida alternativa ai sofware ufficiali, windows e macOs, che hanno regole,costi e sistemi precisi al contrario di Linux che è gratuito, personalizzabile per ogni esigenza. Conoscerlo e applicarlo è una nuova frontiera. Non ha costi e non raccoglie dati sensibili. Altamura, il prossimo 30 maggio, sarà l’approdo polare del software contrassegnato spesso dall’icona del pinguino. Pino Lomurno del Linus Users della città murgiana ha organizzato per il 30 maggio una giornata, presso il Liberhub, una giornata informativa e dimostrativa.Destinatari studiosi, curiosi e chiunque voglia saperne di più su un metodo davvero rivoluzionario. Naturalmente, e con il contributo di esperti e appassionati si parlerà anche di altro,passando da quello che era il codice ‘condiviso’ ( curiosi? lo saprete il 30 maggio) fino alle applicazione della invadente intelligenza artificiale, che va presa nella maniera giusta ma che è anche una opportunità di lavoro. Ricordate che dietro a una innovazione c’è sempre un uomo, che deve utilizzare la sua intelligenza naturale e tanto buon senso nell’applicarla. Come la chimica, il nucleare, la bomba atomica se preferite. Informatevi e riflette. E buona navigazione con Linux.



IL COMUNICATO STAMPA

Benvenuto Linux: ad Altamura una giornata per scoprire il software libero

Sabato 30 maggio 2026, il LiberHub di Altamura ospita l’evento organizzato da Linux Users Altamura: una giornata aperta a tutti, con talk, dibattiti e installazioni gratuite di Linux. Presenti anche le classi terza e quarta di Informatica e Telecomunicazioni dell’ITT Nervi-Galilei.

Altamura si prepara ad accogliere un’intera giornata dedicata al mondo del software libero e open source. Sabato 30 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, il LiberHub diventerà il punto di incontro per curiosi, studenti, professionisti e chiunque voglia capire cosa si nasconde dietro il termine “Linux” — e perché potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il computer.

L’evento, organizzato da Linux Users Altamura in collaborazione con Italian Linux Society e l’ITT Nervi-Galilei di Altamura, è ad ingresso completamente libero — “come il software”, recita provocatoriamente la locandina.

La scuola protagonista: studenti in prima fila

Uno degli elementi di maggior rilievo della giornata è la partecipazione attiva delle classi terza e quarta degli indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni dell’ITT Nervi-Galilei di Altamura. Gli studenti assisteranno agli interventi del mattino, entrando direttamente in contatto con professionisti, sviluppatori e ricercatori che operano quotidianamente nel mondo del software libero.

Un’occasione concreta di orientamento e ispirazione: i ragazzi potranno toccare con mano le opportunità professionali legate all’open source, dall’informatica applicata al diritto digitale, passando per la ricerca universitaria e lo sviluppo software.



Il programma della mattina

Dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti (ore 9:00), i lavori saranno aperti da Pino Lomurno del Comitato promotore Linux Users Altamura, con i saluti di Giuseppe Verni, Dirigente dell’ITT Nervi-Galilei di Altamura.

Seguirà una serie di interventi su temi di grande attualità:

— Il software libero e open source, con Francesco Terensio (Linux Users Group di Bari);

— Come costruire competenze informatiche con Linux, con Vito Smaldino, docente dell’ITT Nervi-Galilei;

— C’era una volta il codice condiviso, con Vito Tafuni (DevOps);

— Open Source e Open Data: cosa sta succedendo nel mondo, con Francesco Quaratino (Data Engineer);

— Intelligenza artificiale: modelli, pesi e dati. Istruzioni per l’uso, con Emanuele Colonna, dottorando in Computer Science all’Università di Bari;

— Open source, Creative Commons e libertà di utilizzo, con l’avvocato Lello Relia;

— Open source come opportunità di business, con Giuseppe Petronella, sviluppatore.

Il pomeriggio: porta il tuo computer!

A partire dalle 15:30, chiunque potrà portare il proprio computer e ricevere assistenza gratuita per installare Linux. L’iniziativa è aperta anche ai dispositivi più datati: Linux può dare una seconda vita a macchine che sembravano ormai inutilizzabili.

Cos’è Linux e perché interessa a tutti

Linux è un sistema operativo — in pratica, il “motore” del computer — gratuito e sviluppato da una comunità mondiale di programmatori. A differenza di Windows o macOS, chiunque può studiarne il funzionamento, modificarlo e distribuirlo liberamente. Questa filosofia, nota come “open source”, è alla base di moltissima tecnologia che utilizziamo ogni giorno: dai siti web agli smartphone Android, fino ai servizi cloud.

Scheda evento

Data: Sabato 30 maggio 2026

Orario: Dalle 9:00 (installazioni dalle 15:30)

Luogo: LiberHub, V.le Martiri 1, Altamura (BA)

Ingresso: Libero e gratuito

Organizzatore: Linux Users Altamura

Partner: Italian Linux Society, ITT Nervi-Galilei di Altamura, Unplug, Nerd Generation

Per informazioni stampa: Pino Lomurno — pino@linux.it — Whats