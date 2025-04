Come funziona ChatGPT? E il confronto con le altre AI?

L’Intelligenza Artificiale sta entrando con prepotenza nella nostra vita quotidiana, con i suoi pro e i suoi contro, annessi e connessi. ChatGPT e la App più nota e usata. Può tornare conveniente sapere per quali cose è davvero utile. E magari che differenze ci sono con gli altri chatbot di Intelligenza Artificiale. “ChatGPT è il più famoso e utilizzato tra i chatbot basati su intelligenza artificiale: simula conversazioni umane, risponde alle domande, scrive testi, crea immagini e svolge una vasta gamma di compiti in continuo aumento. Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è in grado di comprendere il contesto delle richieste e di adattare il tono e lo stile delle risposte. È accessibile sia da computer che da smartphone, anche tramite app dedicata. Il suo utilizzo si sta diffondendo in ambito accademico, lavorativo e personale, suscitando entusiasmo ma anche dubbi su privacy e corretto impiego.” In questa breve ed essenziale guida predisposta da Altroconsumo viene spiegato passo passo cosa può fare ChatGPT, come funziona, quali sono i suoi limiti e i suoi vantaggi rispetto ad altri chatbot AI. Troverai esempi pratici, suggerimenti d’uso, informazioni su privacy, costi e una panoramica dei principali concorrenti.

