Centro geodesia Matera guarda al futuro. Investimenti per 200 milioni di euro

Ci sono le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e non solo, e per il Centro spaziale ”Giuseppe Colombo” di Matera l’area di contrada Terlecchia, sull’altipiano murgico, si prospetta una stagione di investimenti e di ampliamento della struttura. Del resto quel Centro, di livello internazionale, punta sulle eccellenze per fare rete e contribuira alla ricerca e all’innovazione. Ne ha avuto consapevolezza anche il ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Russo, che finora non aveva mai visitato il sito e ne è rimasto positivamene colpito, anche in relazione a quanto sta facendo nel Governo per il rilancio del settore spaziale. Ad accompagnarlo Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e di Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore generale ASI e dirigente del Centro Asi ” Giuseppe Colombo”. “Lo spazio è un’opportunità per l’Italia, per il Sud -ha detto Urso. Lo dimostra questo Centro spaziale di Matera, che è un orgoglio della scienza, della tecnologia, del Made in Italy nel mondo”. Il ministro ha annunciato che “nei primi mesi di quest’anno realizzeremo la legge quadro sullo Spazio, previsto come collegamento alla manovra economica appena approvata che destina risorse importanti proprio a questa legge quadro” che “definirà – ha aggiunto Urso l’attività del nostro Paese nello spazio, regolamentando anche l’attività dei privati

nello spazio. Con questa legge, quadro”incrementeremo ancora il ruolo del

nostro Paese che è già una grande realtà spaziale”. E del resto l’Italia, che partecipa a progetti con l’Esa e la Nasa, ha una sua rampa di lancio per razzi e satelliti a Malindi ( Kenya). Servirà anche per la formazione di personale specializzato dei Paesi africani. La ricerca e i saperi non devono aver confini e Matera, con le tante professionalità che vi operano, è pronta ad attivare una nuova antenna, a nelle attività sul traffico di detriti spaziali e a fornire ai ragazzi, e non solo, una nuova attrattiva. Si tratta di un Museo dello Spazio, come è quello che è a Roma, che farà riflettere, conoscere, sognare quanto accade intorno e oltre la Terra. Un progetto in continuità con quello di Cittadella dello Spazio, lascito di ” Matera 2019” ,che attendeva l’apertura di un accesso autonomo al Centro e di una gestione. Attendiamo il taglio del nastro e altri annunci, che si concretizzeranno nei prossimi mesi.



LA SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’UFFICIO STAMPA

IL CENTRO SPAZIALE GIUSEPPE COLOMBO DI MATERA

DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Il Centro Spaziale di Matera dell’ASI, dedicato al Prof. Giuseppe (“Bepi”) Colombo, è stato inaugurato nel 1983 grazie a uno sforzo congiunto del Piano Spaziale Nazionale del CNR, della Regione Basilicata e della NASA ed è poi passato dal 1988 alla neo costituita Agenzia Spaziale Italiana. Oggi, con una struttura di oltre 5000 metri quadrati nella quale lavorano circa 100 persone, è una delle principali strutture di ricerca e trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno con lo sguardo rivolto verso tutto il bacino del Mediterraneo.

La geodesia spaziale è stato il primo settore delle attività del Centro con la misurazione della forma e delle dimensioni della Terra, a cui si affiancava anche al telerilevamento e monitoraggio della Terra operato attraverso i satelliti. Negli ultimi due decenni, Matera ha ampliato le proprie attività ai settori delle comunicazioni quantistiche free space, della metrologia del tempo e delle frequenze, fino ad arrivare alla gestione del traffico spaziale con particolare riguardo al monitoraggio dei detriti spaziali.

Il PNRR dedicato allo spazio riserva alle attività del centro materano una fetta robusta di fondi, con investimenti dedicati anche alle infrastrutture di terra, che sono necessarie a supportare il miglior utilizzo possibile dei dati generati in orbita. Il potenziamento della struttura di Matera permette, nel giro di poco tempo, di lavorare a nuovi progetti relativi all’osservazione della terra e che aumenteranno, in maniera significativa, i servizi legati alla produzione di dati spaziali, una componente essenziale della space economy.



LA GEODESIA SPAZIALE

I parametri fondamentali geodetici passano per Matera: coordinate e velocità delle stazioni, parametri di orientamento della Terra, prodotti atmosferici come e contenuto totale di elettroni, orbite e orologi GNSS e determinazione precisa delle orbite dei satelliti terrestri. Questo grazie alla presenza di:

✓ Osservatorio di Telemetria Laser di Matera (MLRO)

Il sistema laser è in grado di tracciare satelliti artificiali dotati di corner cube (retro-riflettori) con una precisione millimetrica. La tecnica della telemetria laser satellitare (SLR) è in grado di misurare i movimenti annuali millimetrici della crosta terrestre. Il sistema SLR effettua studi nei campi della fisica fondamentale e della relatività generale e determina le variazioni del centro della Terra.

✓ L’antenna radioastronomica VLBI in banda S/X

Con un diametro di 20 m riceve le emissioni radio dei quasar per misurare gli spostamenti della crosta terrestre e i parametri di orientamento della terra (EOP) a livello millimetrico.

✓ La rete nazionale di ricevitori GNSS

Attraverso la raccolta dei segnali GPS, GLONASS, BeiDou e GALILEO, la rete determina gli spostamenti della crosta terrestre con una precisione paragonabile a quella di SLR e VLBI. I principali utilizzi operativi sono il monitoraggio di aree soggette a dissesto idrogeologico, l’erosione costiera, la meteorologia operativa e l’agricoltura di precisione.

✓ Server GEODAF

È il Data Center per un facile accesso ai dati geodetici e ai prodotti del Centro per la comunità

scientifica.



IL TELERILEVAMENTO E IL DOWNSTREAM

Il Centro di Matera è un nodo cruciale del Segmento nazionale di Terra per le missioni di telerilevamento fin dall’inizio degli anni ’90. Matera è l’User Ground Segment Civile per missioni nazionali della costellazione duale COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione, e per la missione iperspettrale Prisma. Il Centro ospita i dati delle missioni in cooperazione nonché i dati di Copernicus Sentinels dell’ESA. Sono in corso i lavori per ospitare i segmenti di missioni nazionali in fase di sviluppo tra i quali: PLATiNO, PRISMA Second Generation e altri. Il Centro sta sviluppando un’area operativa dedicata per le applicazioni Downstream con l’intento di diventare un centro di riferimento per l’area geopolitica del Mediterraneo allargato nel breve-medio termine.

✓ Antenne

Il Centro dispone di tre antenne in Banda X per il supporto alle missioni. Ulteriori antenne sono pianificate o in corso di appalto per supportare le missioni nazionali.

✓ Mapitaly

Archivio dei dati acquisiti sistematicamente sull’Italia dalla missione COSMO- SkyMed con aggiornamento totale della penisola italiana ogni 16 giorni (dieci anni di archivio).

✓ I Laboratori di Matera

Progetto innovativo per lo sviluppo di applicazioni downstream utilizzando l’intero set di dati accessibili attraverso i programmi dell’Agenzia o attraverso la cooperazione internazionale dell’Agenzia. Particolari linee di investimento saranno dedicate al capacity building nel Mezzogiorno e per il Mediterraneo allargato, che implicherà un’ampia cooperazione nell’area geopolitica pertinente. Il progetto si articola in quattro sotto-progetti:

a. Il Matera Living Lab. Area di lavoro aperta (istituzioni, ricercatori, industrie, ecc.) dedicata alla creazione di nuove soluzioni applicative utilizzando la fusione dei dati, in modalità simultanea, attraverso l’accesso strutturato e combinato a costellazioni di Osservazione della Terra, a SATCOM, GNSS e a dati non satellitari (es. droni, misure in situ).

b. In-Orbit Space Lab. Strumenti, applicazioni, servizi e risorse distribuiti su diverse piattaforme orbitanti, finalizzati al rapido test di nuove applicazioni, in paradigma “edge computing” e in modalità “as-a-service”. È integrato nel Matera Space Center Lab (Matera Living Lab).

c. Nuovi algoritmi e tecniche di gestione. Una linea dedicata allo sviluppo di futuri processori per applicazioni downstream.

d. La piattaforma multimissione. Infrastrutture per l’accesso ai dati satellitari nazionali multimissione di Osservazione della Terra, con caratteristiche di efficienza, scalabilità, espandibilità, interoperabilità, automaticità, da realizzare in paradigma cloud.

✓ Metrologia, spettroscopia e tecnologie quantistiche

Laboratorio dedicato a esperimenti innovativi che vanno dai test di fisica fondamentale alle tecnologie innovative per le applicazioni spaziali. La ricerca in campo metrologico consente lo sviluppo di nuovi standard per il miglioramento della navigazione e delle misurazioni geodetiche.

LE TECNOLOGIE QUANTISTICHE E COMUNICAZIONI QUANTICHE

Dal 2003 Matera è un player internazionale riconosciuto nel campo delle comunicazioni quantistiche free space, grazie a diversi progetti di ricerca svolti nel centro, anche in collaborazione con altre istituzioni riconosciute e alla disponibilità del sistema MLRO, con un telescopio di 1,5 metri di diametro. Il Centro ospita l’ultimo nodo della dorsale italiana in fibra ottica gestita dall’INRIM (Istituto Nazionale Ricerche Metrologiche). La collaborazione con l’Università di Padova ha portato alla prima trasmissione di stati quantistici oltre l’atmosfera terrestre nel 2015 e, recentemente, a test fondamentali della teoria quantistica, come la dualità onda-particella dallo spazio.

LA GESTIONE DEL TRAFFICO SPAZIALE E DETRITI SPAZIALI

Il Centro di Matera è impegnato nel monitoraggio dei detriti spaziali, operando all’interno della rete europea EU-SST, che fornisce servizi di prevenzione delle collisioni, frammentazione e monitoraggio del rientro. Un settore cruciale nel campo della sorveglianza spaziale che sarà in forte ascesa grazie all’installazione di una rete di telescopi FLYEYE per l’identificazione e la catalogazione dei detriti nell’orbita LEO alta, MEO e GEO che è attualmente in fase di sviluppo. I telescopi saranno installati entro il 2026 a Matera e in altre tre aree del globo per realizzare una copertura globale del Cielo. La rete sarà pienamente operativa a partire dal 2026. Matera è autorizzata ad ospitare il Centro ASI per la Gestione del Traffico Spaziale (STM), denominato IHS che fornirà servizi e supporto orbitale alle future missioni di assistenza in orbita (IOS). Si tratta di un’infrastruttura basata su cloud a duplice uso (classificata e civile). Un nuovo sensore laser, Space Debris Laser-Ranging (SDLR), sarà dedicato al rilevamento e al tracciamento dei detriti e sarà anche parzialmente utilizzato per Quantum Communications.