Buon lavoro Raffaele per l’Europa creativa

Ne ha fatta di strada il materano Raffaele Vitulli lavorando sodo e con lungimiranza in un settore, fino a 10 anni fa ”pionieristico” o quasi che ha portato a un intenso lavoro di progettualità e di rete che investe nelle ”risorse” dei territori: da quelle umane, a cominciare dai giovani, all’ambiente alla cultura. La nomina a presidente del Creativity Europe ( CR.EU), il metacluster …un gruppo innovativo costituito di recente a Bruxelles che riunisce le eccellenze delle industrie culturali e creative di 10 Paesi. Possibili ricadute anche per la Basilicata se, oltre agli annunci e alle congratulazioni, si creeranno le condizioni per concretizzare l’interessante lavoro portato avanti da Basilicata creativa. A Raffaele gli auguri di buon lavoro e con l’augurio che il suo progetto, insieme ad altri partner, porti valore aggiunto alle economie e ai giovani di vari Paesi.



IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Bardi: nomina di Vitulli, linfa per il sistema creativo

Il Presidente della Regione si congratula con Raffaele Vitulli, nuovo presidente di CR.EU., il Metacluster che riunisce il meglio delle industrie culturali e creative di dieci Paesi europei. “La sua nomina è un’opportunità strategica di prim’ordine per l’intera Basilicata”.

“Non è solo un incarico di prestigio. E’ il promemoria che le vie internazionali della cultura e della creatività passano per la Basilicata”. E’ quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, che si complimenta con il lucano Raffaele Vitulli, nominato presidente di CR.EU. – Creativity Europe. Si tratta del Metacluster che riunisce il meglio delle Industrie culturali e creative di dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Lituania, Romania, Grecia, Bulgaria e Ungheria.

“La nomina di Vitulli – aggiunge Bardi – non è solo un motivo di vanto personale per la sua professionalità, ma rappresenta un’opportunità strategica di prim’ordine per l’intera Basilicata. Il settore delle Industrie Culturali e Creative è un motore fondamentale di sviluppo, occupazione e coesione sociale. Avere un nostro corregionale in una posizione apicale in un’organizzazione così rilevante a livello europeo ci permette di rafforzare il dialogo tra il nostro territorio e le istituzioni dell’Unione europea”.

L’obiettivo di CR.EU è rafforzare il dialogo tra i territori regionali europei e le istituzioni UE, fungendo da piattaforma di cooperazione e ascolto per un comparto strategico ma frammentato: “Vitulli – prosegue il Presidente della Regione – sarà l’antenna perfetta per intercettare le esigenze dei territori e promuovere lo scambio di buone pratiche. Questo incarico consolida il ruolo della Basilicata come ponte naturale tra il Sud Italia e l’Europa, in linea con la nostra visione di crescita e competitività. A Raffaele vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo incarico porti nuova linfa e visione innovativa all’intero ecosistema creativo europeo”.