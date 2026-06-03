Benvenuto in Linux con 15 computer liberati e tanto interesse per l’alternativa…

Abbiamo sintetizzato nel titolo quello che aveva anticipato nel servizio di presentazione dell’evento svoltasi ad Altamura ( Bari) il 30 maggio scorso https://giornalemio.it/tecnologia/conoscere-linux-e-navigare-in-liberta-nel-web-ad-altamura-lapprodo-della-conoscenza/. E i riscontri hanno dato ragione agli organizzatori, come riporta l’esauriente comunicato e le foto allegate. Naturalmente, e questo è il dato importante, il confronto non si è esaurito alla giornata dimostrativa ma ha aperto a tante opportunità informative con un lavoro di rete che continua. Sul pack… della Murgia il pinguino di Linux continua a restare disponibile per una nuotata in libertà, come dovrebbe essere sul web non vincolato da programmi, paletti e gabelle.



Linux Users Altamura

Altamura, 30 maggio 2026

COMUNICATO STAMPA

“Benvenuto Linux” ad Altamura: un centinaio di presenze e 15 installazioni. Il software libero conquista i giovani

Si è tenuto sabato 30 maggio 2026 presso il LiberHub di Altamura l’evento “Benvenuto Linux”, organizzato da Linux Users Altamura con il sostegno dell’ITT Nervi-Galilei. Una giornata dedicata al mondo del software libero e open source che ha superato ogni aspettativa.

Una partecipazione straordinaria

Oltre 60 studenti di seconda e terza informatica dell’ITT Nervi-Galilei, affiancati da alcuni alunni del corso serale, hanno riempito la sala del LiberHub fin dal mattino. Notevole anche la presenza di sette docenti dello stesso istituto e di partecipanti esterni. Un centinaio di persone hanno scelto di trascorrere il sabato scoprendo un mondo digitale alternativo, libero e gratuito.

Una mattinata di interventi di qualità

La mattinata ha visto alternarsi relatori esperti su temi di grande attualità: dalla storia del software libero alle opportunità professionali nell’open source, dall’intelligenza artificiale al diritto digitale, fino alle prospettive di business legate al mondo open. Gli interventi hanno saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli adulti, grazie a un linguaggio accessibile e a esempi concreti.

Il pomeriggio: 15 computer liberati

Il momento più atteso è arrivato nel pomeriggio: durante la sessione pratica di installazioni, aperta a tutti, sono stati installati Linux su 15 computer. Ubuntu e Mint le distribuzioni più scelte. Molti ragazzi hanno portato il proprio PC e sono ripartiti con un sistema operativo libero, gratuito e pienamente funzionante — alcuni anche su macchine molto datate, a cui Linux ha ridato nuova vita.

Un messaggio chiaro

L’evento ha dimostrato che il software libero non è appannaggio di pochi esperti. È per tutti. Lo testimonia anche chi ha moderato la giornata, Pino Lomurno, 74 anni, studi classici e nessun background tecnico, che smanetta su Linux da 25 anni:

“Se ce l’ho fatta io, ce la fanno tutti. Linux e l’open source sono per chiunque creda nella libertà, nell’apertura e nella condivisione.”

Linux Users Altamura ringrazia i relatori, i volontari, l’ITT Nervi-Galilei e tutti i partecipanti per aver reso possibile questa giornata. L’ingresso era libero — come il software.



Per informazioni stampa: Pino Lomurno — pino@linux.it — WhatsApp 333 814 6812

