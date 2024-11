Al Cern anche Mariella Grieco, vanto dell’IIS ‘’G.B Pentasuglia’’

Formarsi al Cern è il sogno di tanti che hanno passione per le materie scientifiche, come matematica e fisica e quando accade per un docente è senz’altro un ottimo investimento per la Scuola e per gli studenti, che saranno stimolati ad approfondire studi e ricerche. Ed è quanto è accaduto alla professoressa Mariella Grieco, docente di fisica, laureata in matematica che- come riporta il post riportato sulla pagina social dell’Istituto- sta frequentando corsi di formazione per docenti italiani alla Italian Teacher Programmes. Un bel risultato e in una struttura di livello internazionale che continua a fare ricerca. Il Cern è l’ Organizzazione europea per la ricerca nucleare. E’ il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si trova a Meyri, a pochi chilometri da Ginevra ( Svizzera), Alla professoressa Grieco gli auguri di continuare questo percorso e di ottenere risultati presso l’Istituto di Istruzione superiore ‘’ Giovan Battista Pentasuglia’’ che continua a operare proficuamente nei settori dell’innovazione e della conoscenza.



Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Pentasuglia”

IL PENTASUGLIA AL CERN DI GINEVRA

La nostra collega Mariella Grieco, docente di Fisica con una Laurea in Matematica, sta partecipando in questi giorni alla Italian Teacher Programmes, corsi di formazione per docenti italiani al CERN. La comunità del Pentasuglia è orgogliosa, e tanto, di questa esperienza che la nostra professoressa sta vivendo, in uno dei luoghi più rappresentativi per innovazione e conoscenza scientifica. Tra le attività che vedono coinvolta la nostra collega possiamo menzionare un laboratorio per la riproduzione di una camera a nebbia per osservare la presenza delle particelle elementari, le lezioni sulla fisica delle particelle e sugli acceleratori di particelle e le visite guidate ai vari laboratori del CERN. Della nostra collega, dal sorriso discreto e una passione incredibile per la Fisica, c’è tanto da dire: capacità comunicative fondamentali per l’insegnamento, voglia di arricchire non solo il proprio bagaglio professionale, ma anche condividere con noi colleghi il modo di insegnare e di guardare alla scienza.



Cara Mariella, siamo convinti che sarai una fonte di ispirazione per i nostri studenti, per tutte le nostre studentesse, presenti e quelle che verranno, e per tutte noi docenti del Pentasuglia. A scrivere questo post è una docente di discipline STEM, come lo sei tu, che ti considera un riferimento per la scelta, che per una donna con figli non è mai semplice e scontata, di dedicare una settimana alla formazione all’estero. Si tratta di una esperienza che ti permetterà di ampliare i tuoi orizzonti, con nuove idee e ambiziosi progetti.

