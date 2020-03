In un momento in cui l’Italia intera è alle prese con il cambio di abitudini reso necessario dall’attuale emergenza sanitaria, dalla città di Matera nasce un progetto dedicato ai più piccoli, per continuare a giocare e apprendere anche da casa, in modo semplice e condiviso con fratelli, sorelle, mamme e papà.

L’Accademia degli Stracuriosi (www.accademiadeglistracuriosi.it) è una piattaforma di edutainment nata con l’obiettivo di offrire alle famiglie uno strumento potente che utilizza il linguaggio video-teatrale, il digitale e il gioco per sviluppare nei bambini la curiosità e condurli alla scoperta di quanto imparare possa essere entusiasmante.

La piattaforma è completamente gratuita, protetta e priva di pubblicità: un luogo educativo e sicuro dove i bambini possono navigare liberamente per divertirsi e imparare.

Tutti i video dell’Accademia hanno per protagonista uno Stracurioso, un bizzarro personaggio in grado non solo di intrattenere i bambini ma anche di accendere la loro curiosità su temi e discipline più svariati.

Combinano l’approccio visivo degli youtubers con il linguaggio della narrazione teatrale, utilizzando così un metodo di divulgazione in grado di coinvolgere anche i più piccoli. Tutti i contenuti sono controllati da esperti e ricercatori di vari settori che sono stati coinvolti nella scrittura dei testi e nella verifica delle informazioni.

La piattaforma non offre esclusivamente contenuti video digitali.

Ogni Stracurioso propone otto giochi educativi da fare in casa, da soli o in famiglia. Tutti i giochi possono essere realizzati con l’impiego di materiali facilmente reperibili.

Per ogni argomento, otto diversi giochi, ciascuno pensato per stimolare una diversa forma di intelligenza e curiosità.

Non tutti i bambini, infatti, imparano e si divertono allo stesso modo: alcuni preferiscono curiosare attraverso il movimento, altri attraverso le forme, o i numeri, o le parole.

I giochi infatti sono ispirati alla teoria delle intelligenze multiple di E. Gardner.

Altri consigli e approfondimenti per continuare a imparare e a divertirsi in famiglia sono presenti negli ebook pensati per i genitori e disponibili, anche questi gratuitamente, sulla piattaforma.

All’interno dell’Accademia degli Stracuriosi è possibile imparare e divertirsi con argomenti attuali e molto diversi tra loro: la piattaforma offre contenuti sulle tecnologie 4.0 (stampa 3d, internet of things, big data, ecc.) ma anche sulla sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva, la scienza e l’arte.

La piattaforma è di proprietà della soc. coop. Pot in Pot | Innovative education and cultural design.

I contenuti sono stati realizzati in partnership con la Compagnia Teatrale L’Albero.

La produzione dei contenuti sulla sostenibilità ambientale è stata possibile grazie al progetto “Gamification Garden” vincitore del bando “B Circular, Fight Climate Change!”, promosso e implementato da punto.sud con il contributo dell’Unione Europea, di Fondazione CON IL SUD e Fondazione Cariplo.

La produzione degli altri contenuti è stata possibile grazie al progetto “SOS Teatro”, vincitore del bando “Funder35 – Edizione 2017” e al contributo di Materahub e Liberascienza.