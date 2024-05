A Matera si progetta la prima Academy Italiana sull’Intelligenza Artificiale Generativa,

Il Consorzio Materahub, assieme al Cluster Basilicata Creativa con una nota comunicano che “hanno ufficialmente avviato il progetto “THE NEW REAL”, finanziato dal PNRR attraverso il bando TOCC (Transizione digitale per gli Organismi che si occupano di Cultura e Creatività) promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia.

Le due società lucane lavoreranno in partnership con altre organizzazioni nazionali, che metteranno in campo la propria esperienza nello studio e nella ricerca nel campo dell’ Intelligenza Artificiale generativa, quali Sineglossa, Tlon e l’Università “Federico II” di Napoli.

Risultato di questo progetto sarà la prima Academy italiana sull’Intelligenza Artificiale generativa rivolta a creativi, artisti, professionisti e operatori dei settori culturali e creativi. L’Academy proporrà una formazione che va incontro alla necessità di formazione nella generazione di contenuti quali testi, immagini o video con Intelligenza Artificiale, rispondendo alla richiesta di un ampio pubblico legato alle industrie culturali e creative di approfondire i temi e gli strumenti legati all’IA generativa. I corsi saranno rivolti infatti a operatori nel campo della comunicazione, del design, del cinema, dell’audiovisivo, a realtà che operano nella moda, nell’architettura e nelle arti figurative, nell’artigianato e dell’editoria, oltre a biblioteche e musei.

È infatti crescente la richiesta di figure emergenti quali Prompt Manager, AI Trainer e AI Designer, specificatamente legate all’Intelligenza Artificiale generativa che si apprestano ad essere figure lavorative di riferimento nel prossimo futuro di molte aziende. Nei prossimi 6 mesi i partner disegneranno e testeranno il percorso formativo, coinvolgendo esperti dal panorama italiano e internazionale per aprire le iscrizioni a partire già da Febbraio 2025.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.