A Matera meeting conclusivo progetto OD4SA (On DEmand Services for Smart Agriculture)

Si volgerà il 21 dicembre p.v. dalle 10 alle 13 nella Casa delle tecnologie emergenti, in via San Rocco 1 a Matera, il Meeting conclusivo di OD4SA. “OD4SA (On DEmand Services for Smart Agriculture) -si spiega in una nota- è un progetto sviluppato nell’ambito del Cluster Lucano dell’Aerospazio per lo sviluppo di prodotti e servizi a supporto dell’agricoltura intelligente e di precisione, basato su strumenti, tecnologie e metodologie per l’acquisizione e l’analisi dei dati spaziali e prossimali; la trasmissione dati, attraverso l’approccio al networking innovativo; la fruizione di prodotti e servizi, attraverso una piattaforma ad architetture aperte ed interoperabili. Il progetto – finanziato con il contributo dell’Unione Europea Asse I – Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico del PO FESR 2014-2020 – Azione. 1B.1.2.1 della Regione Basilicata – è rivolto a operatori del settore agricolo, comunità scientifica, enti pubblici e pubbliche amministrazioni. OD4SA, ha permesso la realizzazione di applicazioni per aerospazio e ambiente attraverso

lo sviluppo e l’integrazione di differenti tecnologie osservative nel settore ambientale, con tecniche avanzate di dati telerilevati, sviluppo di prodotti e servizi innovativi, sistemi software di gestione dati (big data), sistemi di monitoraggio e trasmissione dati. Tra gli obiettivi che OD4SA intende raggiungere: la definizione e lo sviluppo di nuovi algoritmi basati su prodotti satellitari; la realizzazione di un sistema innovativo di monitoraggio ambientale integrato multisensore/multipiattaforma, a supporto di processi agricoli intelligenti e di precisione, per la gestione ordinaria e straordinaria delle colture e la realizzazione di una piattaforma IcT interoperabile per la fornitura di servizi on-demand per l’agricoltura, per un mercato scalabile che va dalla piccola azienda a conduzione familiare fino alle grandi realtà agricole. Al Meeting, dopo i saluti del Presidente del Cluster Lucano Aerospazio Antonio Colangelo interverranno: Francesco Di Paola (“On DEmand Services for Smart Agriculture, OD4SA”), Canio Alfieri Sabia (“Regione Basilicata: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione”), Luciana De Fino (“Il futuro dell’agricoltura: droni e IoT”), Valerio Tramutoli (“Tecniche avanzate di telerilevamento per il monitoraggio e la previsione della resa in agricoltura”), Raffaele Albano (“Servizi per la valutazione del rischio inondazione e land degradation in agricoltura”), Domenico Conte e Antonio Galotta (“OD4SA una piattaforma di catalogazione e servizi per l’agricoltura di precisione”). In chiusura, l’esposizione e l’illustrazione dei poster.”

