Il maestro Nunzio Paolicelli l’aveva tirato fuori, quel brano ” Zebra Juve” , composto nel 2004 in occasione del ventesimo scudetto della gestione Conte, quale segno beneagurante per superare in casa il Villareal negli gli ottavi di Champions. Ma è andata come è andata tra rammarico, malasorte, ingenuità per non aver sbloccato la partita quando serviva. Amen. E’ come nei concorsi a premi , quando compare la scritta ” Non hai vinto, ritenta”. C’è poco da stare Allegri, ironia di un cognome, e occorre guardare avanti senza perdere la concentrazione, visto che la ”palla è rotonda” e il campionato è lì e non bisogna perdere terreno. Paolicelli non si dà per vinto e ripassa il pentagramma con un ” Forza Juve…fino alla fine”, rispolverando le foto dei ricordi e di quei successi che mancano da un po’ di tempo. L’anno prossimo, magari con giocatori nuovi e una mentalità vincente. La zebra intanto recupera le forze…per le partite con Salernitana e Inter.