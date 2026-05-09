Weekend di fuoco per la Kickboxing lucana tra Jesolo e Cesena

In questo fine settimana si svolgeranno a Jesolo (Palazzo del Turismo – dall’8 al 10 maggio 2026), i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria Kickboxing Tatami Cadetti 2026. Un evento, organizzato dalla Federkombat, fondamentale per le selezioni della nazionale italiana che rappresenterà l’Italia ai Mondiali WAKO di categoria. Mentre a Cesena andrà in scena, oggi sabato 9 maggio, al Teatro Verdi l’ottava edizione di “Resilience”, evento dedicato alla kickboxing, un appuntamento che unisce agonismo e intrattenimento, capace di richiamare appassionati e curiosi grazie a un format unico: il ring allestito al centro della platea e il pubblico a stretto contatto con gli atleti. Con il momento più atteso, quello in serata dei professionisti, con incontri di alto livello e un forte impatto spettacolare. Con una nota, la Dinamic Center Matera informa che saranno “Tre atleti lucani, tre storie diverse ma unite dalla stessa fame di riscatto” che stanno per salire su questi due importanti palcoscenici.

A Jesolo “Per il contatto leggero, due giovani guerrieri stanno per affrontare una delle prove più decisive della loro crescita sportiva:

• Silvio Canterino (-52 kg), della S.S.D. Cam Athena Club di Montescaglioso, allenato e guidato dal Maestro Gino Clemente

• Michele Gigliola (OCAD -69 kg), della A.S.D. Alpha Academy di Bernalda, allenato e seguito dal Maestro Giuseppe Pace.”

A CESENA, invece, “torna in scena un nome che non ha bisogno di presentazioni: Danilo Andrulli, il pluricampione materano, categoria -66.800 kg, specialità K-1.” Che sarà “accompagnato dal Maestro Biagio Tralli” dove “Ad attenderlo c’è Cristian Canas, un avversario duro”. Alla vigilia dei due eventi, il Presidente Regionale della Federkombat Basilicata, il Maestro Biagio Tralli, guarda ai suoi ragazzi con orgoglio e fiducia: «Sono certo che questi atleti sapranno dare tutto. Hanno il cuore, la disciplina e la volontà per lasciare il segno. La Basilicata cresce grazie a loro, e continuerà a far parlare di sé».