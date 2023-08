Volley femminile Matera in “C’’ con Daken main sponsor

Ritorna la pallavolo femminile che a Matera ha ottenuto successi in Italia e all’estero con la pluridecorata Pvf. Altri tempi, altro contesto e sostegno finanziario. Ci prova con umiltà, volontà ed entusiasmo la Psa Matera Volley, che comincia dalla C pugliese, e con l’apporto di una grande società come la Daken spa nel ruolo di sponsor principale main . E questo non può che portare serenità alla società e alle atlete. L’auspicio è che sia un campionato all’altezza delle attese. E ora la parola al campo e ai sostenitori.

LA DAKEN SPA MAIN SPONSOR DELLA PSA MATERA VOLLEY PER LA STAGIONE 2023/2024

Con la società molto attiva in questa fase per allestire entrambe le rose che disputeranno i campionati di serie C maschile e femminile, la PSA Matera Volley è lieta di annunciare il proprio main sponsor per la stagione sportiva 2023/2024. Si tratta della Daken S.p.A., azienda specializzata nei settori Truck & Trailer, Fire & Safety e Sicurezza, che dopo il calcio e la Festa della Bruna 2023, ha deciso di essere ancora più presente sul territorio e di sostenere la PSA Matera Volley. Il perché di questa scelta dell’azienda materana nelle parole di Miria Lorusso, Managing Director Daken S.p.A., che ha in prima persona gestito l’operazione.

“Perché siamo molto legati al nostro territorio ed è importante per noi sostenerlo. Sosteniamo la nostra cultura e tradizione (come la festa della Bruna), e sosteniamo anche il nostro futuro, ovvero i giovani. E abbiamo scelto di farlo attraverso lo sport, che racchiude quelli che per noi sono valori sani e importanti: salute, collaborazione, lavoro di squadra, impegno, gli stessi valori a cui ogni giorno noi stessi ci ispiriamo come azienda.”



Possiamo dunque parlare di partnership con il mondo dello sport in continua evoluzione?

“Certo: ci auguriamo di poter fare sempre di più e sempre meglio.”

Non si tratterà di un supporto a breve termine. L’idea è di crescere anche insieme alla PSA Matera Volley, da quest’anno in serie C in Puglia e magari nelle stagioni seguenti in campionati più prestigiosi?

“La nostra idea è di dare tutto il nostro sostegno alla PSA Matera Volley, per crescere insieme ed insieme raggiungere gli obiettivi, che sia oggi o che sia nel futuro.”

Una partnership dunque prestigiosa e a dir poco affidabile per la PSA Matera Volley, garanzia di successo a lungo termine.

Matera, 26/08/2023

L’ufficio stampa