Volley a 4×4 e sotto rete la fantasia al memorial ‘’Pasquale Sacco’’

Certo che la voglia di divertirsi e di scherzare c’è tutta al Memorial Pasquale Sacco di Rionero in Vulture, un torneo a trazione integrale come i fuoristrada (4×4) tra formazioni che inneggiano a tutta birra, peroniani compresi, con uno schiaccia e vinci da pie donne. Il programma è interessante e scanzonato. Un premio andrebbe dato alla formazione più goliardica, per nome, formazione e peso. Del resto l’importante è partecipare, ricordando la massima – stretta all’osso – del fondatore delle olimpiadi moderne, il barone Pierre de Coubertin. C’è tempo per iscrivere una squadra intitolata a quel nobile uomo e sportivo?



° Memorial Pasquale Sacco

Torneo 4×4 – Open Misto – dal 21 al 26 luglio 2025 campetto Villa Catena

16 squadre partecipanti provenienti da Banzi (2), Lavello (2), Melfi (4), Potenza (1), Rionero (5) e Venosa/Maschito (2)

Divise in 4 gironi da 4, nella prima fase si sfideranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata

Giornate di gara – lunedì 21 (inizio ore 20.00), martedì 22 (inizio ore 19.00), giovedì 24 (inizio ore 19.00)



Le prime due di ogni girone nella seconda fase si affronteranno per assegnare le posizioni dal 1° all’ 8° posto in sfide a eliminazione diretta a partire ai quarti di finale, semifinali e finali.

Le terze classificate si sfideranno per assegnare le posizioni dal 9° al 12° posto

Le quarte classificate si sfideranno per assegnare le posizioni dal 13° al 16° posto

Giornate di gara – venerdì 24 e sabato 25

I Sofia’s Banzi

PrimaMaggio25 Banzi

Hasta lalzicella Lavello

Pensavamo Briscola Lavello

A te e chi non t mann Melfi

Kiss my ace Melfi

Schiaccia e Vinci Melfi

Volley una birra Melfi

TEAM ph03nix Potenza

Friends and Family Rionero

I Peroniani Rionero

Volley Andale a Casa Rionero

Volley un panino Rionero

Volleywood Rionero

Pie Donne Venosa/Maschito

Spratrapriprum Venosa/Maschito

——————————————————————————————————————–

Luglio 2022 – 1° Memorial Pasquale Sacco

Quattro squadre partecipanti Melfi (1), Lavello (1) e Rionero (2)

Torneo 6×6 – Open Misto

Vincente – Melfi il Ritorno (Melfi)

Luglio 2023 – 2° Memorial Pasquale Sacco

Quattro squadre partecipanti Lavello (1), Rionero (2) e Venosa (1)

Torneo 6×6 – Open Misto

Vincente – La creme della creme (Venosa)