Puo’ darsi che sia l’inizio di una collaborazione che potrebbe portare bene ai biancazzurri del Matera Grumentum , che domenica 5 dicembre affronterà al ” XXI Settembre- Franco Salerno” il Real Senise nel campionato regionale di calcio di Eccellenza. L’associazione di volontariato Volontari Open culture 20219 ( Voc 2019) ha mostrato nell’anno di Matera, capitale europea della cultura, di essere di supporto ai ‘colori” cittadini, all’insegna di valori e di un impegno che non sono mai mancati. La nota di donne e uomini di Voc2019 ne ribadisce il concetto. E dopo saluti e strette di mano attendiamo una bella prova della squadra, per centrare l’obiettivo di far bene…fino alla fine del campionato .



l’ associazione materana “Volontari Open Culture 2019” domani 5 Dicembre alle ore 14:30, in occasione della Giornata internazionale del Volontariato, accompagnerà in campo, prima del fischio di inizio, la squadra del Matera Grumentum. La bellissima sinergia che si è creata tra la società “Matera Grumentum” e l’ associazione VOC2019 nasce dalla condivisione degli stessi principi e valori quali: il rispetto, la solidarietà e l’amore per la cultura e la propria terra.

Il 5 dicembre p.v. c/o lo Stadio XXI Settembre – Franco Salerno, alle 14:30, l’Associazione Volontari Open Culture 2019, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale del Volontariato, incontra e supporta il Matera Grumentum alla partita con il Real Senise, nell’ambito del Campionato di Eccellenza Lucana, 12° giornata – andata.

Alla fine del match la squadra Matera Grumentum donerà, ad uno dei più giovani componenti dell’Associazione Volontari Open Culture 2019, un pallone da calcio autografato da tutti i calciatori.

