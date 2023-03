Vivicittà alle Palme per sport, diritti e solidarietà

Nel titolo i colori di una manifestazione che aggrega e lascia una traccia importante in quanti ci partecipano. Matera si tingerà di azzurro nel solco della solidarietà per la corsa podistica ” Vivicittà” in programma a Matera ,e in altri città, il 2 aprile su iniziativa della Unione italiana sport per tutti. L’azzurro è legato alla concomitanza della giornata di consapevolezza sull’autismo e all’impegno per la tutela dei diritti umani, con il contributo di un euro su ogni quota di iscrizione alla corsa che sarà devoluto alla onlus ResQ- People Saving, impegnata del salvataggio dei migranti in mare. Lo hanno reso noto gli organizzatori nel corso di una conferenza stampa, con la partecipazione del presidente della Uisp territoriale Claudia Coronella, di quella regionale Michele Di Gioia del sindaco Domenico Bennardi e degli assessori allo Sport Valeria Piscopiello, alla Mobilità urbana Michelangelo Ferrara e alla Cultura Tiziana D’Oppido .



La corsa, prevede una sezione competitiva di 10 chilometri, denominata “Trofeo città dei Sassi” , in collaborazione con la società Athlos Run. La partenza è fissata alle 9.30 da Piazza San Pietro Caveoso e arrivo in piazza Vittorio Veneto . E una ”non competitiva” di tre chilometri con partenza alle 11.00 da piazza Vittorio Veneto e lungo un percorso cittadino. Alla manifestazione si sono iscritti anche il sindaco e gli amministratori comunale e l’addetto stampa Antonio Corrado. Un buon esempio a fare altrettanto e a iscriversi per la ”passeggiata” presso la sede della Uisp di Piazza degli Olmi o contattando lo 0835/334076. Il costo è di sei euro, che salgono a 9 se vi iscrivete domenica mattina. Per quella competitiva, costo 12 euro, lo si può fare alla Athlos contattando il 329/4180309. La La Uisp, di concerto, con l’amministrazione comunale ha annunciato lo svolgimento di altre manifestazioni che coinvolgeranno soprattutto i quartieri, allo scopo di promuovere lo sport di base verso tutte le fasce sociali. E poi approfondimenti tematici , attività inclusive per migranti , giovani , anziani e anche un progetto europeo per i giochi della tradizione. Tanti appuntamenti da vivere all’aria aperta e all’insegno della sostenibilità. Il modello Matera, fuori dagli equivoci della politca, deve essere questo e con il contributo di tutti.