Vincenzo Santoruvo alla guida del Matera Città dei Sassi per la D…

E le premesse per farlo ci sono tutte. Con un tecnico di esperienza, motivato, per affrontate il prossimo campionato di Eccellenza e la disponibilità di una squadra, composta da calciatori esperti (alcuni dei quali hanno vinto campionati in categorie superiori) e giovani promettenti. La squadra biancazzurra, che inizierà la preparazione lunedì 18 agosto al campo sportivo del borgo La Martella intitolato al compianto Renato Carpentieri, disputerà il campionato allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”. Torna il calcio giocato e con un progetto concreto per far bene. Ora tocca alla città, agli sportivi, ai tifosi sostenere i colori biancoazzurri, perché i risultati si ottengono sul campo con sacrificio ed entusiasmo.



CHI E’ VINCENZO SANTORUVO

E’NATO A BITONTO IL 08 /06/1978

Esperienza allenatore

2023–2024

I° ALLENATORE • SERIE D • U.S BITONTO CALCIO

2022–2023

VICE ALLENATORE • PRIMA SQUADRA(LEGA PRO)• U.S VITERBESE 1908

I°ALLENATORE • PRIMAVERA 2 • U.S VITERBESE 1908

2019–2022

DIRETTORE TECNICO • U.S.VITERBESE 1908

2014–2018

RESPONSABILE SCOUTING GIOVANILI • FROSINONE CALCIO

Esperienza giocatore

221 PRESENZE IN SERIE B

180 PRESENZE IN LEGA PRO

20 PRESENZE IN SERIE C2

18 PRESENZE IN SERIE D

102 TOTALE RETI SEGNATE IN CARRIERA

Qualifica allenatore

ALLENATORE UEFA B, SETTORE TECNICO FIGC