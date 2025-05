Viggiano: successo per il Trofeo XCO delle Due Pinete

Viggiano (PZ) sempre più regno del fuoristrada con il successo registrato per il Trofeo XCO delle Due Pinete. Il Team Bykers Viggiano ha riproposto l’ormai tradizionale appuntamento giunto quest’anno all’ottava edizione. “L’evento -si legge in una nota degli organizzatori- si è rivelato un pieno successo grazie alla partecipazione di un grande numero di atleti (circa 200) tra esordienti, allievi, juniores, under 23 ed élite. Queste categorie, che rappresentano il futuro del movimento, hanno avuto un ruolo centrale nella manifestazione, arricchita quest’anno dall’abbinamento con il circuito a carattere nazionale XCO Borbonica Cup. Viggiano è stata la new entry del circuito con l’obiettivo di premiare gli organizzatori per la loro forte vocazione al ciclismo fuoristrada in tanti anni di attività (merito del presidente Giuseppe Dianò con la supervisione tecnica di Francesco De Rosa e del direttore di organizzazione fuoristrada Adriano Carlomagno), oltre a valorizzare il talento e l’impegno dei giovani protagonisti del fuoristrada agli occhi del movimento nazionale. Il percorso di 3,5 chilometri si è snodato tra due pinete, con una sezione tecnica caratterizzata dall’alternarsi di sentieri stretti e impegnativi, seguiti da tratti cittadini.

A rivelarsi fra i maggiori protagonisti di giornata: Alessio Sorrenti (Etna BFL Valverde), Gabriele Sorbello (Asd Bike 1275) e Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza) tra i G6 uomini, Martina Massa (Amicisuperski) tra le G6 donne, Alberto Antonio Malerba (Maglie Bike), David Daniel Tudosa (Team Extreme 2000) e Lorenzo Giannone (Nonsolobike) tra gli esordienti uomini primo anno, Ilary Ceccarelli (Cicloclub Appenninico 1907), Karla Scalia (Mongibello Mtb Team) e Chiara Ligorio (Maestri Mtb Martina) tra le esordienti donne primo anno, Luciano Schettini (Fusion Bike), Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team) e Matteo Aldo Burcheri (Team Race Mountain) tra gli esordienti uomini secondo anno, Aurora Isis Strippoli (Carbonhubo CMQ), Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team), Ilaria Crassetti (Cycling Cafè Racing Team) tra le esordienti donne secondo anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Pietro De Micheli (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Luca Del Gaone (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra gli allievi primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere-Ciclone) e Giovanni Scarso (Nonsolobike) tra gli allievi secondo anno, Marco Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo), Matteo Braccesi (Ciclo Club Appenninico 1907) e Davide Bondi (Ciclo Club Appenninico 1907) tra gli juniores uomini, Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team) e Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra le juniores donne, Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Mino Balestra (Bike Academy – Fuorisoglia) tra gli under 23 uomini, Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia) tra le under 23 donne, Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) tra le élite donne, Simone Adinolfi (Bike & Sport Team), Luke Borg (Asd Bike 1275) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini. A latere delle gare ufficiali valevoli per il Borbonica Cup, anche i rappresentanti delle categorie amatoriali si sono ritagliati il loro spazio per gareggiare con i primati ad appannaggio di Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Samuele Colonna (Loco Bikers) tra gli élite sport, Luigi Savarese (Loco Bikers) tra i master 1, Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport) tra i master 3, Stefano Polo (SSD Gioventù Granata) tra i master 4, Luca Litteri (Team Bike Noto) tra i master 5, Maurizio Carrer (Fusion Bike), Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7 e Mario De Pascali (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 8. In presenza di Gianfranco Moscogiuro (vice sindaco di Viggiano), Carmine Acquasanta (vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana), Syria Magro e Giuseppe Maggiore (componenti della commissione fuoristrada nazionale della Federciclismo), Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Prospero Di Dio (responsabile struttura tecnica FCI Basilicata), Giuseppe Lombardi (responsabile settore fuoristrada FCI Basilicata), Mario Pasquariello (componente del settore fuoristrada FCI Basilicata), Michele Lavieri (referente per il ciclocross FCI Basilicata) e Tommaso Guglielmi (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), una grande soddisfazione per gli organizzatori locali che hanno visto ancora una volta premiati i loro sforzi, al culmine di una manifestazione che ormai è un appuntamento fisso e sempre più consolidato a livello extra-regionale.

I LEADER DELL’XCO BORBONICA CUP DOPO QUATTRO PROVE

Esordienti primo anno uomini: Antonio Alberto Malerba (Maglie Bike)

Esordienti primo anno donne: Karla Scalia (Mongibello Mtb Team)

Esordienti secondo anno uomini: Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team)

Esordienti secondo anno donne: Flavia Maria Zuccarello (Mongibello MtbTeam)

Allievi primo anno uomini: Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve primo anno donne: Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie)

Allievi secondo anno uomini: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve secondo anno donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores uomini: Matteo Braccesi (Ciclo Club Appenninico 1907)

Juniores donne: Sara Di Meo (Cycling Cafè Cervèlo Pro Team)

Under 23 uomini: Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto)

Under 23 donne: Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia)

Uomini d’élite: Luca Borg (Asd Bike 1275)

Élite donne: Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano).