VI Edizione di “Terre Lucane”, evento motociclistico di rilevanza nazionale

La VI Edizione di “Terre Lucane”, l’evento motociclistico di rilevanza nazionale in programma dal 18 al 21 giugno 2026 in Basilicata è sotto l’egida della FMI e parte del Trofeo EICMA Adventure Series. Queste le novità di quest’anno: Format esteso: 4 giorni e circa 600 km, in tre tappe.

La “Tappa dei Sogni”: Una giornata expedition inedita nei paesaggi lunari dei Calanchi, con partenza da Pisticci e passaggi da Matera e Craco.

Evento clou: Un bivacco in stile Dakar con pernottamento in tenda nel “Teatro dei Calanchi”.

Accessibilità: Tre livelli di difficoltà (Standard, Expert, Discovering) per motociclisti di diversa preparazione. Le iscrizioni apriranno il 15 febbraio 2026. L’evento è a numero chiuso. A seguire il comunicato stampa ufficiale.

La VI Edizione di “Terre Lucane” raddoppia la passione: 4 giorni e 600 km di avventura nel cuore della Basilicata. La Tappa dei Sogni: il Bivacco Dakar nel Teatro dei Calanchi.

Il Motoclub “Giacinto Cerviere” di Rionero in Vulture è orgoglioso di annunciare la VI Edizione di “Terre Lucane”, l’evento motociclistico che ridefinisce il concetto di avventura su due ruote. L’appuntamento, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e parte del prestigioso Trofeo EICMA Adventure Series, si svolgerà per la prima volta in quattro giorni, dal 18 al 21 giugno 2026, segnando un salto di qualità e impegno organizzativo senza precedenti. Dopo il successo delle prime cinque edizioni, “Terre Lucane” consolida il suo ruolo di faro nel mototurismo nazionale, ampliando l’orizzonte dell’esplorazione con un percorso totale di circa 600 km suddivisi in 3 tappe epiche. Per accogliere al meglio ogni centauro, l’edizione 2026 propone tre diversi livelli di difficoltà: Standard, Expert e Discovering, garantendo un’esperienza su misura sia per gli specialisti del fuoristrada tecnico che per gli amanti del turismo itinerante. La novità assoluta di quest’anno è una tappa inedita, curata con la consulenza del Motoclub “Gruppo Matto” di Pisticci, veri esperti del territorio. Si tratta dell’immersione totale nei paesaggi lunari dei Calanchi. Il secondo giorno, infatti, l’evento riserverà un’esperienza indimenticabile. Un circuito ad anello in stile expedition condurrà i partecipanti attraverso scenari di rara bellezza, toccando Matera, Craco e lambendo le rovine del Castello di Uggiano, con gli strapiombi dei calanchi a fare da cornice continua. Il culmine sarà il bivacco in stile Dakar allestito nel “Teatro dei Calanchi”: un pernottamento in tenda, con un grande falò come punto di ritrovo, per condividere storie e passione sotto un cielo stellato. «Una cosa totalmente inedita, che possiamo permetterci solo noi che viviamo questo territorio e ne conosciamo ogni segreto», affermano gli organizzatori rioneresi. La partenza di questa tappa epica avverrà dalla piazza principale di Pisticci, allestita per l’occasione con un palco in stile Dakar. «Questa sesta edizione, con i suoi 4 giorni e 600 km, rappresenta il traguardo più ambizioso della nostra storia», dichiara Fabio Varlotta, Presidente del Motoclub “Giacinto Cerviere”. «Abbiamo voluto creare un format flessibile e ricchissimo. La collaborazione con il “Gruppo Matto” di Pisticci ci permette di valorizzare un territorio unico come quello dei Calanchi con l’obiettivo di mostrare l’intera, straordinaria, identità della Basilicata, dai monti del Vulture al mar Jonio». Oltre alla tappa sui calanchi, l’evento avrà al centro il viaggio tra le bellezze da nord a sud della regione con soste dedicate alla scoperta dell’enogastronomia tipica e dell’ospitalità lucana: dal vulcano Vulture, alle dolomiti, al mare. Le iscrizioni per la sesta edizione di “Terre Lucane” si apriranno ufficialmente il 15 febbraio 2026. Per venire incontro a tutte le esigenze, sarà possibile partecipare: all’evento completo, a un pacchetto di 2 giorni o alla singola tappa giornaliera. L’evento è a numero chiuso per garantire la massima qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale. Tutte le informazioni sulle quote di partecipazione, il programma dettagliato delle tappe e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: www.terrelucane-adventure.it Per ulteriori chiarimenti:

• Email organizzazione: info@terrelucane-adventure.it

• Telefono: 351 6518241 – 349 3119838 – 334 9586092 “