Venezuela campeon 2024 Minibasket in piazza

Erano tornati a Matera dopo una lunga assenza dal Minibasket in piazza … e alla fine hanno trionfato, battendo in finale i coetanei del Bees Pesaro per 61-40 sul parquet illuminato a festa di piazza Vittorio Veneto. Successo meritato dei ragazzi venezuelani che hanno portato il trofeo in America meridionale, spostandosi di un bel po’ di miglia in quel Continente dopo il successo dello scorso anno del Toronto ( Canada), accompagnato dal materano Filippo Gravina. Edizione da incorniciare, dopo il ritorno alle 48 squadre, come era stato nel periodo pre covid e con partite giocate sui campi di Matera, Nova Siri, Santeramo in Colle, Corato, Bitritto e Molfetta. Per il presidente Giovanni Cotrufo e i collaboratori dello staff della Pielle Basket, che ha organizzato il torneo, una edizione di successo . E ora al lavoro per la 33 edizione del 2025 , nella ricorrenza dell’Anno Santo che, si spera, sia l’anno della pace. E magari con la presenza dei ragazzi e delle ragazze di Palestina, Israele, Ucraina, Russia, che continuano a vivere le violenze della guerra.