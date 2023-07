Vai Raffaele! A Cremona sul podio per la Dunlop Cup

Il centauro materano Raffaele Rubino ci tiene a far splendere , facendo onore al suo cognome, classe ed esperienza maturati negli anni sui circuiti di campionati e gare di prestigio. Domenica la quarta gara del Trofeo Dunlop Cup fans, amici attendono un risultato con alloro al collo e braccia al cielo, dopo i secondi posti a Misano World Circuit e di Vallelunga , alla guida della sua Honda CBR 1000 RRR. Forza Raffaele!

MOTOCICLISMO: IL MATERANO RAFFAELE RUBINO IN PISTA A CREMONA PER LA DUNLOP

Sarà il circuito di Cremona ad ospitare, domenica 23 luglio il quarto round stagionale del Trofeo Dunlop Cup che vede impegnato il pilota materano del team Otello, Raffaele Rubino. Il pilota della città dei Sassi approda sul tracciato lombardo dopo le due entusiasmanti prove di apertura sul Misano World Circuit (ad aprile) e Vallelunga (a maggio) che lo hanno visto salire per ben due volte sul gradino più alto podio con la sua Honda CBR 1000 RRR. Quando era saldamente al comando della classifica, un piccolo infortunio non gli ha permesso di gareggiare il doppio round del Mugello, a giugno, costringendolo a retrocedere al secondo posto dove si trova attualmente. Nel weekend di gara che si apre oggi con le prove ufficiali, Rubino cercherà di riconquistare la vetta della classifica nonostante quello di Cremona sia un circuito sul quale il pilota lucano non ha mai corso. “E’ una pista che alterna tratti veloci, tratti medi e anche curve lente – afferma Rubino-per cui è impossibile fare previsioni anche perché non ho dati telemetrici non avendo mai gareggiato in questo circuito di recente costruzione. Certo è che riuscire a centrare un buon piazzamento e condurre una buona gara è fondamentale per riconquistare la leadership della classifica”.

Nelle prove e in gara, il poleman Rubino deve riuscire a tenere a bada lo storico rivale, Sebastiano Zerbo, una delle wild card più esperte a livello italiano. L’appuntamento con la pista di Cremona rappresenta dunque un momento di grande importanza per delineare le posizioni di comando dopo l’ottima prestazione al debutto del pilota lucano. Il livello della gara è come sempre altissimo ma non è escluso che le proverbiali doti di “staccatore” del pilota materano possano portarlo a disputare una buona gara. Come ormai di consueto i piloti che scenderanno in pista nel weekend potranno confrontarsi nelle speciali sotto-classifiche denominate “Dunlop Cup Fast Challenge” per aggiudicarsi il ricco montepremi in pneumatici Dunlop.

Matera, 21 luglio 2023