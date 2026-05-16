Vai Nico club manager d’Eccellenza per un grande Matera 1933

Un incarico a tutto tondo, di responsabilità, che impegnerà ”Nico” Taratufolo per tutto quanto occorrerà mettere in campo per una società e una squadra che hanno un solo obiettivo : fare bene, coinvolgere città, tifosi e centrare l’obiettivo del ”un passo alla volta”. Il mandato del presidente Michele Motta è preciso: programmare con serietà e continuare a sognare, tenendo i piedi per terra…anzi sul campo di gioco e far girare la palla fino a segnare il goal più ambito. Auguri Nico e Forza Matera



🔵⚪️ PRIMA SQUADRA ⚪️🔵

Nico Taratufolo nuovo club manager dei biancazzurri per la stagione 2026/27

Le sue parole:

“Intanto ringrazio la società, ringrazio Michele Motta in prima persona perché ha ritenuto opportuno darmi l’incarico di Club Manager.

Un ruolo che praticamente già l’anno scorso ho ricoperto e che, visti i risultati raggiunti insieme alla squadra, ha voluto confermare.

Sono orgoglioso, sia per l’incarico ricevuto, sia per avermi dato l’opportunità di continuare a lavorare con questa società.

Darò il mio contributo così come ho fatto l’anno scorso, anzi in questa stagione daremo tutti un qualcosa in più perché questa è esattamente la società che avevamo pensato nei nostri progetti quando siamo partiti in seconda categoria, tre anni fa.

Il club manager è una figura che fa da intermediazione tra la società e la squadra, tra il direttore generale e i dirigenti, mi occuperò di tutta la parte organizzativa della società, della squadra e anche del settore giovanile, quindi avrò contatto diretto con il direttore sportivo, con gli allenatori, con i tecnici ma anche con il gruppo squadra, quindi i calciatori.

C’è un gran fermento in città, un entusiasmo che, più che mai, adesso vuole vedere il Matera protagonista non solo a livello regionale.

Erano queste le premesse che sono state portate avanti dall’Invicta Matera e questo è quello che avevamo progettato fin dal primo momento.

Abbiamo costruito la squadra, come detto, tre anni fa, e io me ne sono sempre occupato in prima persona, il nostro progetto era quello di arrivare in Eccellenza e ci siamo arrivati, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

Non avevamo l’obiettivo di essere la prima squadra della città, all’epoca, ma questo adesso non può che fare piacere, anzi è un onore.

Oggi è chiaro, ci vuole un’organizzazione più capillare, sia per la gestione della squadra, sia per quello che riguarda la costituzione della società, una società sostenibile e ambiziosa, così come ha già più volte ribadito il Presidente.

Forza Matera”