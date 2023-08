Una XIV StraMarconia da record, vincono la competitiva Giovanni Rizzi e Stefania Antonaci

“Con 32,44 minuti, l’atleta Giovanni Rizzi, della Atletica Pro Canosa, segna il miglior tempo assoluto della StraMarconia 2023, uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate ionica lucana, che si è svolto domenica 13 agosto, nella popolosa frazione pisticcese, segnando un record di partecipanti: circa 1.500 runner sono giunti da tutta Italia per lanciare di corsa un messaggio di speranza legato alla prevenzione della salute e alla sostenibilità ambientale.” E’ quanto si legge in una nota diffuso al termine della manifestazione che aggiunge: “La XIV StraMarconia è iniziata alle ore 17:00 con lo start dei più piccoli e si è conclusa intorno alle ore 20:00, quando gli ultimi partecipanti hanno tagliato il traguardo in Piazza Elettra, dove una tifoseria molto nutrita si era data appuntamento fin dal primo pomeriggio. La manifestazione, infatti, è diventata un patrimonio condiviso della comunità locale e dei turisti “di ritorno”, a cui tutti, in un modo o nell’altro contribuiscono, oltre che un punto di riferimento per quanti praticano la corsa a livello agonistico.

La sfida sportiva si è svolta su diversi livelli, fra atleti iscritti alla gara competitiva, che hanno gareggiato sui 10,5 km, juniores e adulti non professionisti che hanno potuto scegliere tra tre livelli – 3,5, 7 o 10,5 km.

Tra i partecipanti anche il campione paralimpico di nuoto Emilio Frisenda, l’atleta non vedente Stefano Petranca e numerosi runner con disabilità motorie, i quali hanno potuto prender parte ad una gara che di anno in anno diventa sempre più inclusiva. Insieme a Rizzi, sono saliti sul podio Cessay Lamin della Pol Rocco Scotellaro MT, che ha conquistato il secondo posto nella gara competitiva con 35,46 minuti, seguito da Vincenzo Agata, della Asd Ateltica Amatori Tursi Eps, terzo classificato con i suoi 35,50 minuti.

Nella categoria femminile, Stefania Antonaci ha fatto onore alla Ateltica Adelfia con un tempo di 42,20 minuti di percorrenza, seguita da Rosa Rella della Acquamarina Palese, che, con i suoi 44,12 minuti, porta a casa un meritato secondo posto; a breve distanza (44,47 minuti) Angela Azzone della società Top Runners Laterza.

Per la sezione non competitiva, sono saliti sul primo gradino del podio Nicola Mastronardi (10,5 km), Pietro Mastroluisi (7 km), Doumbia Yaya (3,5 km). Tutti i risultati per categoria sono disponibili sui siti camelotsport.it e stramarconia.it In serata, sul palco allestito in Piazza Elettra, hanno preso parte alla cerimonia di premiazione i genitori di Emanuele Angelone – giovane corridore scomparso prematuramente più di 10 anni fa a causa di un cancro, cui è dedicata la manifestazione podistica – il primo cittadino Domenico Albano, l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Sport e Associazionismo, Dolores Troiano, e rappresentanti dell’Avis Marconia, dell’associazione La Fenice e del Comitato Paralimpico. La StraMarconia 2023 ha rappresentato anche l’occasione per presentare il videoclip dell’inno della squadra di calcio locale, Sporting Marconia, scritto nell’ambito del progetto All Inclusive curato dall’associazione Dolfin e il centro La Margherita.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori – siamo più che soddisfatti: oltre al record di iscritti, provenienti da diverse regioni italiane, che ci rende estremamente orgogliosi, continuiamo ad emozionarci per la grande partecipazione di pubblico, che ha invaso le strade e sostenuto gli atleti per l’intera gara. È emblematico di una sempre più profonda simbiosi tra la StraMarconia e la comunità locale.

Siamo altrettanto entusiasti del grande interesse che ha suscitato l’iniziativa StraSport Expò, novità di questa edizione, che si è svolta venerdì 11 agosto, quando associazioni, circoli e professionisti hanno avuto l’occasione di presentare al nostro numeroso e affezionato pubblico le loro attività sportive; per noi si trattava di un esperimento e oggi possiamo dire di aver piantato un ulteriore seme di sport, benessere e comunità da innaffiare con cura e passione”. La StraMarconia 2023 è organizzata dall’associazione culturale Emanuele 11e72, in collaborazione con Asd Lucani Free Runnesr, e patrocinata da Comune di Pisticci, Coni e Fidal. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “StraMarconia” e sul sito ufficiale della manifestazione www.stramarconia.it. “