Una pallonata ”infrangibile”. Tecnovetro vince il Trofeo

E' stata una lunga,intensa, ma piacevole maratona il 28^ trofeo di calcio a 5 " Maria Santissima della Bruna"

LA TECNOVETRO ALZA AL CIELO IL 28° TROFEO “MARIA Ss DELLA BRUNA”

SI CONCLUDE IN FESTA LA LUNGA CAVALCATA ESTIVA DEL CSI DI MATERA

Dopo quasi 180 gare disputate, assegnati ben sei trofei in altrettante categorie

Serata di gala e sesta affermazione per la squadra del presidente Francesco Dubla

UNA FESTA dai mille colori e dalle mille sfaccettature. La finale della 28° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”, organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera ha premiato la Tecnovetro come vincitrice, ma lo spettacolo è stato a tutto tondo, regalando una grande serata di festa e spettacolo ai tanti appassionati. Non solo sport, ma anche cultura e musica con la Fratelli Tutti Band di Fra Giamparide, guidati dalla sempre attenta e sagace regia e impiantistica della Be Sound, con Carlo Iuorno, grande appassionato e amico del Torneo, sempre pronto a mettere tutta la sua professionalità al servizio del Csi e della manifestazione, sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo, che come ogni anno ha visto gremirsi completamente gli spalti e l’esterno della struttura di un numero impressionante di spettatori, curiosi, amici e cittadini pronti ad applaudire le gesta dei partecipanti.

L’appassionante estate materana targata Centro Sportivo Italiano giunge così al termine, dopo otto settimane intense di sfide a colpi di magie calcettistiche, sono state decretate le formazioni vincitrici dei Tornei in onore della Patrona della città dei Sassi, Maria Santissima della Bruna. Non solo la categoria Open, che ha concluso con una grande festa gli eventi estivi, ma anche per i più piccoli è stata un’estate ricca di sfide appassionanti e molto seguite nella struttura sportiva della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Oltre cinquanta squadre nel complesso, quasi seicento atleti, oltre cento dirigenti, il tutto diviso in sei categorie, quasi centoottanta gare disputate, con il coinvolgimento sempre più importante della Provincia materana e della vicina Puglia, oltre che calcettisti argentini e brasiliani. Il Torneo, anche in questa edizione, ha ricevuto il placet dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con in testa Monsignor Caiazzo; il patrocinio del Comune di Matera, con il vice Sindaco e assessore allo Sport Antonio Materdomini presente alle premiazioni, dal Coni Basilicata con Leopoldo Desiderio, dal Comitato Organizzatore della Festa di Maria Santissima della Bruna e il saluto portato dal presidente Bruno Caiella e del coordinatore di Sport e Salute Basilicata, Matteo Trombetta. Una festa che ha coinvolto l’intera cittadinanza, con tantissime attività pronte a sponsorizzare le squadre ed a regalarsi un momento di passione sportiva e la presenza per la finalissima anche di due delle artiste che hanno regalato il Carro Trionfale alla città nel 2023, Annalisa Digioia e Elena Mirimao, emozionante al centro del campo nel raccontare la loro esperienza al pubblico.



Nella categoria Open, come detto, campioni della Ventottesima edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” la Tecnovetro, che ha superato e detronizzato, in una finale appassionata e molto seguita dal folto pubblico, i detentori della Cooperativa Lavoro Sociale, giungendo alla sesta coppa conquistata e diventando la società più titolata della storia della manifestazione. Gara, anche la finale, andata in diretta e disponibile in streaming grazie al lavoro di The Mag e Sport On Fire, con Antonio Galetta in regia, Antonio Mutasci alla cronaca e Alessandro Savino inviato sul campo. Applausi scroscianti anche per i premi ai singoli, che nella manifestazione hanno fatto la differenza, come quello per il miglior portiere, andato a Gabriele Tortorelli della Cooperativa Lavoro Sociale/LC Team, sconfitto solo in finale; mentre per i giocatori di movimento, premiati Mario Quinto (come migliore gesto tecnico e anche come giocatore più votato sui social su iniziativa della Sport On Fire) e Osvaldo Stigliano come miglior giocatore della manifestazione.



Mentre nella categoria Juniores è la Tabaccheria Sassone ad aver alzato il trofeo, dopo aver vinto anche il girone. Mentre nella categoria Allievi è stata la Hotel e Resort D’Antona ad aver conquistato il trofeo; seguita dalla Matera Gomme nella categoria Giovanissimi. Negli esordienti vincitori i ragazzi della Central Frutta Fratelli DiLena; mentre nei più piccoli della categoria Pulcini a festeggiare sono stati i Raptors Montescaglioso. Non resta che attendere la prossima stagione e programmare già la prossima edizione per il Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera.