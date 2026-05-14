Una data, un nome un sogno che continua ”Matera 1933”

I colori bianco azzurri del calcio materano in continuità con la storia, con radici profonde legate all’anno della fondazione. E il presidente Michele Motta che segna la terza ”M” con il Matera…annuncia il nome della società che nel prossimo campionato di Eccellenza è chiamata a continuare il sogno-progetto avviato con l’Invicta. Poche parole e tante certezze affidato all’annuncio che riportiamo di seguito. Un altro tassello, insieme a quello della società che prende corpo, con il coinvolgimento della città, di imprenditori e di tifosi, naturalmente.



L’ANNUNCIO

Noi siamo Matera… Noi siamo Matera 1933, questo è il nostro nome, la nostra storia, il nostro futuro.

“Il nome lo abbiamo voluto il più semplice possibile, senza acronimi: il nome Matera e l’anno in cui è nata la prima società calcistica della città. Matera 1933, identità e radici insieme.

Per quanto riguarda il logo, abbiamo apportato un piccolo, quasi impercettibile, restyling rispetto a quello concessoci dall’associazione “I Custodi biancazzurri – Antonio Mutasci”. Ritengo che le cose belle che portiamo nel cuore si debbano custodire, non cambiare.

L’unica modifica sostanziale riguarda la scritta “FC” che viene sostituita da “1933”.

Siamo orgogliosi di poter ripartire da un logo cui tutti i tifosi del Matera sono profondamente affezionati ed a cui sono legate tante pagine di storia biancazzurra, un logo che racchiude storia, materanità e radici profonde: valori che rappresentano il ponte su cui costruire il futuro.”

