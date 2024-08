Un solo grido: ”Forza Matera!”

Ed è quello che tra applausi, foto e canti dei tifosi della curva Sud ha salutato, in piazza Vittorio Veneto, i calciatori del Fc Matera, al termine di una presentazione che ha consentito ai ‘biancazzurri di esprimere fedeltà e impegno per una maglia, una società e una città che da loro si attende impegno e risultati sui campi di gioco. Il campionato di serie D, girone H, dopo la Coppa Italia, è l’8 settembre all’esordio nel derby con il Francavilla in Sinni. La presentazione, condotta dal collega Eustachio Follia, è servita a confermare l’unità di intenti, dal presidente Stefano Tosoni, al mister Salvatore Ciullo, ai calciatori, tifosi, all’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessore allo sport Antonio Materdomini, che si parte per far bene. Poi strada facendo, da qui a Natale, vedremo dove sarà il Matera dei giovani e di alcuni esperti, come il bomber Infantino, il centrocampista Gninque, tornati in biancoazzurro e di altri, per giocarcela tutta. Niente illusioni o sparate: si andrà in campo per dare il massimo e così sugli spalti. Si vince o si perde, è da mettere in conto, tutti insieme.Occorre stare, come si suol dire, con i piedi per terra. Del resto ci sono squadre dalla serie A alla D, che spendono migliaia di euro, rincorrendo i nomi e poi si trovano a lottare per non retrocedere.



E allora Forza Matera in attesa del campionato e di conoscere progetto e cronoprogramma dei lavori allo studio, come ci hanno chiesto di ricordare tanti tifosi. Tra questi anche tanti bambini, omaggiati dai calciatori biancazzurri, di uno zainetto griffato. Non potevamo ricordare in questa occasione un collega che non c’è più, Renato Carpentieri, che avrebbe scritto alla sua maniera, e con tanta passione, di una stagione che va a cominciare. Il 28 agosto ricorrerà il suo compleanno e per quella, a quanto pare, sarà la volta buona per la intitolazione del campo di calcio al borgo’ La Martella”. Forza Matera, anche per Renato.





COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver confermato Lamine Gningue per la stagione 2024/25 e di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto delle prestazioni del calciatore Alessio Carbone.

Nato il 14 agosto 2004, Gningue è un centrocampista nato in Senegal. Cresciuto nella primavera del Napoli, l’esterno destro è giunto l’anno scorso nella Città dei Sassi collezionando 25 presenze. Una riconferma notevole per la società, pronta a scommettere fortemente sulle potenzialità del giocatore.



Il club annuncia di aver tesserato anche il giovane terzino destro Alessio Carbone. Il classe 2007 arriva a Matera con tanta voglia di crescere e imparare per costruire una carriera di successi. Un talento su cui il club punta fortemente.

Lamine e Alessio benvenuti nella Città dei Sassi!



La società del Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saveriano Infantino.

Nato a Tricarico il 16 settembre 1986, Infantino è un bomber di grande esperienza che offrirà un valore aggiunto all’intera rosa. Lucano doc, l’attaccante ha collezionato numerose presenze nei campionati di Serie C e Serie D indossando la maglia di club prestigiosi, tra cui Andria, Barletta, L’Aquila, Torres, Ischia, Carrarese, Catanzaro, Teramo e Taranto.

Dunque, si tratta di un ritorno importante nella Città dei Sassi, in quella che oramai definisce “casa”, dal momento che il calciatore era corteggiato da varie squadre di serie D, del Sud e del Nord.