Quando la solidarietà chiama il cuore degli sportivi giallorossi, del Roma Club Matera ‘Francesco Totti”, lascia la curva e scende in campo mettendo mano alla coscienza e al portafogli. E del resto le tante missioni benefiche portate avanti da don Angelo Tataranni, parroco di San Rocco, a cominciare dalla mensa per persone indigenti, non potevano che ricevere il contributo di quanti sanno quanto sia difficile questo momento. E così il presidente del club, Vito Plasmati, ha chiamato tutti a raccolta per una ola…destinata a diventare contagiosa anche per il ”capitano” Francesco Totti. In campo anche lui…per la partita della solidarietà, come ha fatto in altre occasioni.



COMUNICATO STAMPA

Il Roma Club Matera “Francesco Totti” scende in campo nella lotta al Coronavirus. In quello che rappresenta uno dei periodi più critici della storia del nostro paese, che vive un’emergenza sanitaria senza precedenti, anche il club materano di tifosi e appassionati giallorossi vuole dare il suo contributo, concentrando l’attenzione sulle fasce più deboli. Da alcuni giorni, il Direttivo del club ha avviato una libera raccolta fondi i cui proventi saranno interamente devoluti alla missione benefica portata avanti da Don Angelo Tataranni a sostegno dei più poveri e bisognosi. Il club ha infatti prelevato alcune risorse economiche dalle proprie casse, a cui si sono aggiunti i contributi personali di ciascun componente del direttivo, rilanciando l’iniziativa a tutti i soci, sostenitori e amici del club, che stanno rispondendo con grande partecipazione, portando ognuno alla causa la propria offerta.

“Viviamo una situazione che ha creato non pochi scompensi nella vita quotidiana di tutti noi, che siamo passati nel giro di pochi giorni dalla normalità all’isolamento in casa in virtù dell’incessante avanzare di questo virus pericoloso e infame – afferma il presidente del Roma Club Matera Vito Plasmati -. Viviamo quindi questo momento con grande apprensione, ma con la convinzione di poter sconfiggere il nemico silenzioso, se resteremo uniti e faremo tutti la nostra parte. Il nostro club, che rappresenta una famiglia, è sempre stato in prima linea in tema di solidarietà e si è sempre battuto per nobili fini come quello di aiutare i più deboli, e in un momento come questo, in cui l’emergenza sta provocando i propri effetti dal punto di vista economico soprattutto per i più bisognosi, non potevamo rimanere certo insensibili. Noi ci siamo, doniamo e dimostriamo ancora una volta quanto è grosso il nostro cuore giallorosso”.