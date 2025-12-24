Tutto pronto ad Altamura per il passaggio della fiamma olimpica

L’arrivo della fiamma per le olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma dal 6 febbraio 2026, è fissato nella città murgiana per il prossimo 29 dicembre…e l’Amministrazione comunale ha già reso noto il percorso della tappa numero 22. I tedofori effettueranno la staffetta tra le 11.21 e le 12.15. Interessato il centro storico. Curiosità e attesa durante il percorso, che – ovviamente- sarà interdetto al traffico veicolare. Attesa del passaggio della fiaccola olimpica anche a Matera. Stessa giornata. Ma non ancora reso noto il percorso.



Comunicato.

Passaggio della Fiamma Olimpica ad Altamura il 29 dicembre 2025 – prima tappa in Puglia

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno i Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina, poi seguiti dai Giochi paralimpici invernali (6-15 marzo 2026). In vista dell’inizio dei Giochi, l’Italia è attraversata dal viaggio della Fiamma Olimpica che è molto più di un rito sportivo: è l’avventura entusiasmante che annuncia l’arrivo della manifestazione olimpica.

Con delibera di giunta, l’Amministrazione comunale ha approvato l’intesa con la Fondazione organizzatrice dei Giochi per il passaggio della Fiamma olimpica ad Altamura. La nostra città è inserita nella tappa numero 22, in programma lunedì 29 dicembre 2025. Il programma ufficiale prevede il passaggio dei tedofori ad Altamura dalle 11.21 alle 12.15. Si tratta della prima tappa in Puglia della Fiamma.

Il comando di Polizia locale ha disposto il piano di viabilità e ha emanato un’ordinanza con disposizioni riguardanti le strade interessate dal percorso, con divieto temporaneo di transito in quelle interessate dal passaggio dei tedofori e divieto di sosta in alcune vie.

Il percorso

L’inizio della staffetta è previsto in Viale Martiri del 1799, nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via Istria (tale tratto stradale sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare, con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata). Il percorso proseguirà lungo Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto – Piazza Santa Teresa. Giunto in Via La Maggiore, il tedoforo entrerà nel centro storico (nel frattempo il convoglio sosterà in Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Piazza Santa Teresa e Piazza Unità d’Italia). Il tedoforo percorrerà Piazza Matteotti – Via N. Melodia – Piazza Duomo – Corso Federico, fino a giungere in Piazza Unità d’Italia, dove si ricongiungerà nuovamente al corteo.

La staffetta riprenderà seguendo il seguente itinerario: Via Bari – Via Calore – Via Ofanto – Piazza Madonna della Sanità – Via A. Diaz – Via Santeramo – Piazza Unità d’Italia – Corso Vittorio Emanuele – Piazza San Lorenzo – Via Genova, per terminare in Via Santeramo, nel tratto compreso tra Via Cassano e Via Manfredonia (con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata).



Sarà vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in alcuni tratti viari dell’abitato:

Viale Martiri su ambo i lati tratto compreso tra via Manzoni e via Istria;

Via Vittorio Veneto lato destro del senso di marcia, tratto compreso tra via Dei Mille e Piazza Santa Teresa;

Via Bari direzione fuori abitato, lato sinistro da Piazza Unità D’Italia a via Calore;

Via Calore su ambo i lati, tratto compreso tra via Bari e via Ofanto;

Via Ofanto, lato sinistro del senso di marcia. Tratto compreso tra via calore e Piazza Madonna della Sanità;

Via A.Diaz, lato sinistro del senso di marcia;

via Genova, su ambo i lati;

Via Santeramo, ambo i lati, tratto compreso tra via Genova e via Manfredonia.

Ulteriori informazioni di servizio pubblico sono disponibili sul portale istituzionale: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/giochi-invernali-milano-cortina-passaggio-della-fiamma-olimpica-il-29-dicembre-2025

Si allegano percorso ad Altamura e tedoforo (foto Milano-Cortina 2026)

​

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco

(Info per giornalisti e testate 339.3872694)