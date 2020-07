Se volete provare a fare strike, buttando giù tutti i birilli con la palla stretta tra le dita, quasi fosse un’anguria, beh…è la volta buona per far vedere quanto siete in gamba o fortunati. L’opportunità è nell’atterraggio delle 16 piste per il bowling del Touchdown (nome azzeccato) di Metaponto. L’invito della direzione è da domani. Pensateci. Chissà che non venga fuori un campione…

COMUNICATO STAMPA

Pronti? Per divertirvi, naturalmente… tra sport, allegria, musica, stare insieme, fare amicizia in un luogo, il Touchdown di Metaponto, che non vi darà tempo di annoiarvi. Domani venerdì 31 luglio l’apertura che non ti aspetti all’insegna del ”Noi siamo pronti! Ora tocca a te! per fare strike insieme!”. Sì il bowling è l’attrattiva maggiore, ma non la sola di un locale rinnovato e dagli ambienti in stile americano, a stelle e strisce nell’atmosfera, davvero unica in tutto l’arco jonico che va dalla Puglia alla Basilicata alla Calabria. La nuova gestione ha fatto le cose per bene insieme a uno staff dinamico e creativo,, anche perchè ha lavorato con entusiasmo e professionalità, pensando ai giovani, alle comitive e alle famiglie. Il Touchdown, che troverete facilmente sulla statale 106 ”Jonica” a ridosso di Metaponto, è dotato di 16 piste da bowling oltre a diverse tipologie di intrattenimento, alcune vintage ( il biliardo per esempio) altre moderne e digitali. E poi pizzeria, food per tutti i gusti e con un servizio lounge bar aperto fin alle 2.00 di notte ,che permette di gustare bibite fresche e cocktail realizzati da provetti e creativi bar tender. Naturalmente tanto comfort, buona musica, luci, colori e spazi per divertirsi in piena serenità e allegria. E’ appena l’inizio della stagione. Vi aspettiamo già dalla giornata inaugurale e poi cercateci pure sulla pagina facebook e sui sui social #touchdownmetaponto #rilanciamo. Questa estate facciamo ”Strike!” insieme sotto le stelle della bandiera degli States…e quelle delle caldi notti della nostra terra. Sogni? No, anche questo è Touchdown…la meta del sano divertimento che non ti aspetti.

La Direzione

