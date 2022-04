Il risultato dei goal fatti e delle occasioni mancate per un pelo o per uno svarione, allo stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” di Matera, alla fine conta poco se rapportato all’obiettivo raggiunto da una competizione, tra le squadre della nazionale cantanti, Fidas e Ancri, che ha consentito di contribuire all’acquisto di un’autoemoteca e per acquistare prodotti medicinali destinati ai profughi ucraini che sono arrivati in Basilicata. Risultato raggiunto in appena una settimana o quasi di organizzazione, con un tam tam veloce, e tutti hanno dato una mano. Bene è quella Matera ”silenziosa” che ha ingranato la sesta…e potuto contare su simpatia, voglia di fare e di riuscire. Contenti, in particolare, le decine di bambini e bambine delle scuole calcio Franco Selvaggi e Invicta che prima delle sfide tra la nazionale guidata dall’attore materano Domenico Fortunato e capitanata da Ninetto Davoli, Fidas e Ancri, si sono potuti sbizzarrire su un prato verde. Un passaggio doveroso e un ricordo a Pier Paolo Pasolini che fu tra i fondatori della nazionale attori, nel centenario della nascita e a quasi 60 (accadrà nel 2024) dall’uscita del film ”Il vangelo Secondo Matteo” girato per gran parte a Matera oltre che a Barile(Potenza). E in quel film c’era anche Ninetto Davoli che, nonostante gli anti e i capelli bianchi, in campo non ha sfigurato. Una bella festa di sport e di solidarietà con l’impegno a ripetere l’iniziativa. Promesso.



Come è finita

Ha vinto la nazionale attori con due vittorie e 6 punti, seconda l’Ancri con tre e terza la Fidas con zero punti

I risultati:Nazionale Calcio 1971-Ancri 7-1, Fidas Basilicata-Nazionale Calcio Attori 1971 0-2 e Ancri- Fidas Basilicata 2-1

Le squadre in campo

Nazionale Calcio Attori 1971

Enrico Lo Verso, Giorgio Cantarini, Stefano Oradei, Christian Chessari,Raffaello Balzo, Roberto Oliveri, Mauro Racanati, Miguel Gobbo Diaz, Livio Kone, Domenico Fortunato, Ninetto Davoli, Edoardo Velo, Fabio Fulco, Christian Manfredini, Angelo Costabile, Maurizio Mattioli, Valentino Campitelli, Samuele Mecucci, Francesco Giuffrida.

Fidas Matera

Portieri: Prisco e Carbone

Difensori: Colangelo, De Donato, D’Elia, Filippi, Granieri, Lisanti; piccinni, Tarantino, Grimolizzi, Tralli, Martinelli, Carella;

Centrocampisti: Caricati, Chimenti, D’Andrea, Domenichiello, Falvella, Franciosa, Iacovino, Lisanti, Memoli, Perrino, Varasano.

Attaccanti: D’Adamo.

Dirigenti e staff tecnico: Giuseppe Comanda, Michele Lacava, Domenico Spadafino, Giovanni Marino, Doriana Comanda

Staff sanitario: medico dottor Dino Silvano, massaggiatore Mino Romano

Ancri

Portieri: Salvatore Francesco e Salvatore Andrea

Difensori: Gullo Ignazio, Benedetti Sandro, Valotti Gianluigi, Albano Nicola

Centrocampisti: Antonacci Enzo, Insinga Gianluca, Quinto Luciano, Mastrogiulio Angelo, Faliero Domenico, Russo William

Attaccanti: Varchi Carlo Ruolo, Palazzi Stefano, Delogu Michele, Quinto Giuliano, Santarsiero Donato, Pizzitelli Tommaso

Allenatore: Semeraro Antonio. Dirigente accompagnatore: Montalbano Antonio