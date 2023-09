Trofeo Coni 2023, grande opportunità per la Basilicata

“Il Trofeo Coni 2023 è un evento sportivo di straordinaria importanza per la nostra regione e per l’intera comunità dei giovani atleti lucani, una grande occasione per i nostri territori che potranno raccontarsi e mostrare tutta la propria bellezza con le loro specificità, le loro tradizioni, la loro proverbiale ospitalità”. Lo ha dichiarato stamani il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella conferenza stampa di presentazione del Trofeo Coni 2023. La manifestazione sportiva di carattere nazionale si rivolge agli atleti di fascia d’età 10-14 anni e persegue lo scopo di valorizzare l’attività sportiva giovanile. Per la prima volta in Basilicata, che ospiterà l’evento dal 21 al 24 settembre, le “mini-olimpiadi” sono sostenute dalla Regione Basilicata, che ha finanziato il progetto con 400 mila euro, dal Coni Comitato Regionale Basilicata e dai Comuni ospitanti. “Sono contento di dare il benvenuto ai numerosi atleti, oltre quattromila, che – ha continuato Bardi – si cimenteranno nella competizione sportiva. E sarà per me un onore dare il benvenuto al presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, nostro ospite per l’ottava edizione del Trofeo. Le “miniolimpiadi” si svolgeranno lungo la costa jonica, si spingeranno nell’entroterra materano e toccheranno anche il Potentino. Come Regione Basilicata non potevamo perdere questa preziosa opportunità e per questo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa consapevoli dell’importanza della pratica sportiva per la veicolazione di quei valori di cui lo sport è portatore sano. Ribadisco l’impegno del mio governo a sostegno dello sport. Con l’assessore Casino stiamo lavorando al nuovo Piano regionale dello sport a beneficio di tutti gli attori che contribuiscono alla crescita dell’attività fisica e del benessere in Basilicata. In questo si inserisce anche il Trofeo Coni 2023, evento che, nello scegliere la Basilicata quale regione ospitante, la promuove e le riconosce un ruolo da protagonista. Nel ringraziare ancora una volta il Comitato regionale del Coni Basilicata, voglio dire ai giovani atleti di proseguire a praticare il proprio sport preferito, di non arrendersi di fronte agli insuccessi, che le sconfitte servono a diventare più forti e più responsabili, di frequentare sempre di più palestre e impianti sportivi perché è lì che si impara a conoscere il sacrificio ma è anche lì che nascono le più belle amicizie e le più belle storie di inclusione”.

All’incontro è intervenuto il presidente del CR Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, che ha sottolineato come il Trofeo Coni 2023 sia “una grande manifestazione che la Basilicata non ha mai registrato e che abbraccia tutta la costa jonica. A Nova Siri ci saranno circa 10 mila persone tra atleti, tecnici e i genitori che seguiranno i loro figli che hanno meno di 14 anni. Ed è una grande occasione per la regione””. Ha preso la parola il Supervisor Event Trofeo Coni 2023, Marcello Brienza. “Si tratta di un grande evento per la Basilicata, preparato da un grande lavoro con numeri elevatissimi che avrà ricadute estremamente importanti dal punto di vista economico, sociale e soprattutto sportivo. La manifestazione vedrà la presenza di tutto il mondo sportivo, dal Coni nazionale ai comitati regionali, impegnati nelle gare e ad assaporare la bellezza della Basilicata”. Alla conferenza ha portato il suo saluto il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò. “Il Trofeo, giunto all’ottava edizione, è ormai una grande storia, un successo assoluto, una scommessa vinta cominciata a Caserta nel 2014. Vedremo un sano agonismo, il rispetto delle regole e sono sicuro che questa meravigliosa manifestazione, che coinvolge tutte le regioni, rimarrà nel cuore di tutti ragazzi e ragazze, atleti, accompagnatori e tecnici”. La manifestazione toccherà i comuni di Nova Siri, Policoro, Matera, Ferrandina, Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Rotondella, Senise e Marinella (Ta).

Sindaco di Nova Siri soddisfatto per il Trofeo Coni Basilicata – Costa Jonica

“Si terrà dal 21 al 23 settembre il Trofeo Coni Basilicata – Costa Jonica. Nova Siri assumerà una posizione baricentrica per lo svolgimento delle attività sportive. “Si aggiunge un tassello importante teso alla destagionalizzazione dell’offerta turistico – ricettiva della comunità. Le strutture presenti sul territorio si sono dimostrate all’altezza per ospitare un evento sportivo nazionale di straordinaria importanza” è quanto dichiara il Sindaco di Nova Siri Eugenio Lucio Stigliano. “Un’occasione importante per il nostro territorio, in particolare per la mia comunità. Lo sport è vita, oltre che inclusione! La manifestazione rappresenta un momento di notevole crescita sia culturale che educativa per i giovani, considerato il fatto che la fascia d’età degli atleti coinvolti è quella compresa tra i 10 e 14 anni. Ringrazio il Coni regionale per aver scelto le nostre strutture pubbliche e private che rispettano la qualità dei servizi tesi allo svolgimento delle gare sportive” è quanto dichiara il Sindaco di Nova Siri Eugenio Lucio Stigliano che continua “Nova Siri vedrà la partecipazione di circa 10 mila persone tra atleti, tecnici e famiglie (queste ultime accompagneranno i giovani), considerata la presenza di numerosi villaggi turistici che avranno la possibilità di allungare l’offerta ricettiva oltre la stagione balneare”.

Ricordiamo che le precedenti edizioni si sono tenute a Valdichiana Senese, Rimini, Senigallia, Caserta, per fare qualche esempio, nel sud Italia a Crotone e Caserta “Questa manifestazione risulta importante anche dal punto di vista di una ricaduta in termini economici e di marketing territoriale, Nova Siri assume una posizione baricentrica rispetto alle attività che si terranno anche in altri comuni della costa jonica lucana, siamo pronti ad accogliere i partecipanti sia in termini di servizi che umani” conclude il Sindaco Stigliano.”

Di seguito il programma delle gare che si disputeranno a Nova Siri:

Scuola Media Luigi Settembrini – Pugilato giovanile

Palaliceo presso Liceo Classico e Artistico Pitagora – Tiro a segno

Sira Resort – Kickboxing e Muay Thai

Giardini D’Oriente Villaggio e Castroboleto Village – Indoor

Palaliceo presso Liceo Classico e Artistico Pitagora – combinata

Castroboleto Village – Vela

Giardini D’Oriente Villaggio – Tag Rugby e Triathlon

Sira Resort – Inline Freestyle

Castroboleto Village – ciclismo

Lido Maraja 2.0 – beach bocce

Akiris Villaggio – Baseball 5. Nova Siri Village – Canoa Kayak

Hockey a 5 outdoor – Akiris Village

Toccacielo Hotel Village – Basket 4×4