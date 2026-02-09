TRE ”S” per l’inclusione. Seminario a Matera venerdì 13 febbraio

Scienza, solidarietà e sport che investono in ricerca per favorire innovazione e inclusione. Tre settori, tre temi e uno sforzo comune che vedrà a Matera ospitare un evento a più voci dal quale si attendono ricadute nella comunità locale. Al tavolo, come da locandina realtà nazionali e locali di diversi settori per un confronto utile che vede, come già accaduto in altre occasioni, la sensibilità e l’azione di stimolo dell’Associazione ”Gian Franco Lupo- Un sorriso alla vita Odv”



Comunicato Stampa

Seminario SCIENZA, SOLIDARIETÀ E SPORT: La Ricerca per l’innovazione e l’inclusione.

Venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 17:00 avrà luogo a Matera, presso la sede “Le Monacelle” – via

del Riscatto n. 9, il Seminario dal titolo “SCIENZA, SOLIDARIETÀ E SPORT: La Ricerca per

l’innovazione e l’inclusione”.

Il

Seminario – che ha avuto il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico,

dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, della Città di Matera, dell’Ordine degli

Ingegneri di Matera e dell’Ordine dei Medici di Matera – è un evento di grande valenza scientifica

e sociale, che porta a Matera l’eccellenza della ricerca applicata allo sport.

Saranno presentati i risultati di un biennio di attività di ricerca del Laboratorio di Ingegneria dello

Sport e dell’Human Performance Lab dell’Università di Roma Tor Vergata, condotte in stretta

collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP).

La ricerca è stata cofinanziata dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un Sorriso alla Vita” OdV

che, nel giugno 2023, ha stipulato un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Ingegneria

Industriale dell’Università Tor Vergata di Roma..

L’obiettivo principale della ricerca è sviluppare e perfezionare metodi di valutazione funzionale

oggettiva per i giocatori di pallanuoto paralimpica. Attraverso test innovativi e tecnologie

all’avanguardia, la ricerca punta a fornire strumenti scientifici per una classificazione degli atleti più

equa e precisa, garantendo così pari opportunità competitive e fair play.

L’impegno del team ha già prodotto risultati di rilevanza internazionale, tra cui: una pubblicazione

scientifica sulla rivista “Applied Sciences” (MDPI, 2025), e presentazioni a conferenze

internazionali tra cui: ECSS 2024 (European College of Sport Science) di Glasgow, UK, IEEE

STAR 2024 a Lecco, IEEE STAR 2025 a Trento e International Water Polo Conference a Valencia,

Spagna.

L’evento è rivolto a sportivi, studenti, ricercatori, professionisti dello sport, tecnici paralimpici,

atleti, dirigenti e tutti gli appassionati interessati all’incontro tra scienza, tecnologia e sport

inclusivo.

Interverranno:

Dott. Francesco Dimona (Presidente Ordine dei Medici di Matera, già Direttore U.O.C. di Anestesia

e Rianimazione Ospedale di Matera)

Franco Riccobello (Presidente Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)

Michele Lupo (Presidente Associazione Gian Franco Lupo)

Mario Giugliano (Direttore Tecnico Nazionale Pallanuoto Paralimpica)

Prof. Vincenzo Bonaiuto (Università di Roma Tor Vergata)

Prof. Giuseppe Annino (Direttore Scuola di Medicina dello Sport, Università di Roma Tor Vergata)