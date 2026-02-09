TRE ”S” per l’inclusione. Seminario a Matera venerdì 13 febbraio

Scienza, solidarietà e sport che investono in ricerca per favorire innovazione e inclusione. Tre settori, tre temi e uno sforzo comune che vedrà a Matera ospitare un evento a più voci dal quale si attendono ricadute nella comunità locale. Al tavolo, come da locandina realtà nazionali e locali di diversi settori per un confronto utile che vede, come già accaduto in altre occasioni, la sensibilità e l’azione di stimolo dell’Associazione ”Gian Franco Lupo- Un sorriso alla vita Odv”
Seminario SCIENZA, SOLIDARIETÀ E SPORT: La Ricerca per l’innovazione e l’inclusione.
Venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 17:00 avrà luogo a Matera, presso la sede “Le Monacelle” – via
del Riscatto n. 9, il Seminario dal titolo “SCIENZA, SOLIDARIETÀ E SPORT: La Ricerca per
l’innovazione e l’inclusione”.
Il
Seminario – che ha avuto il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico,
dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, della Città di Matera, dell’Ordine degli
Ingegneri di Matera e dell’Ordine dei Medici di Matera – è un evento di grande valenza scientifica
e sociale, che porta a Matera l’eccellenza della ricerca applicata allo sport.
Saranno presentati i risultati di un biennio di attività di ricerca del Laboratorio di Ingegneria dello
Sport e dell’Human Performance Lab dell’Università di Roma Tor Vergata, condotte in stretta
collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP).
La ricerca è stata cofinanziata dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un Sorriso alla Vita” OdV
che, nel giugno 2023, ha stipulato un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università Tor Vergata di Roma..
L’obiettivo principale della ricerca è sviluppare e perfezionare metodi di valutazione funzionale
oggettiva per i giocatori di pallanuoto paralimpica. Attraverso test innovativi e tecnologie
all’avanguardia, la ricerca punta a fornire strumenti scientifici per una classificazione degli atleti più
equa e precisa, garantendo così pari opportunità competitive e fair play.
L’impegno del team ha già prodotto risultati di rilevanza internazionale, tra cui: una pubblicazione
scientifica sulla rivista “Applied Sciences” (MDPI, 2025), e presentazioni a conferenze
internazionali tra cui: ECSS 2024 (European College of Sport Science) di Glasgow, UK, IEEE
STAR 2024 a Lecco, IEEE STAR 2025 a Trento e International Water Polo Conference a Valencia,
Spagna.
L’evento è rivolto a sportivi, studenti, ricercatori, professionisti dello sport, tecnici paralimpici,
atleti, dirigenti e tutti gli appassionati interessati all’incontro tra scienza, tecnologia e sport
inclusivo.
Interverranno:
Dott. Francesco Dimona (Presidente Ordine dei Medici di Matera, già Direttore U.O.C. di Anestesia
e Rianimazione Ospedale di Matera)
Franco Riccobello (Presidente Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)
Michele Lupo (Presidente Associazione Gian Franco Lupo)
Mario Giugliano (Direttore Tecnico Nazionale Pallanuoto Paralimpica)
Prof. Vincenzo Bonaiuto (Università di Roma Tor Vergata)
Prof. Giuseppe Annino (Direttore Scuola di Medicina dello Sport, Università di Roma Tor Vergata)
TRE ”S” per l’inclusione. Seminario a Matera venerdì 13 febbraio
Scienza, solidarietà e sport che investono in ricerca per favorire innovazione e inclusione. Tre settori, tre temi e uno sforzo comune che vedrà a Matera ospitare un evento a più voci dal quale si attendono ricadute nella comunità locale. Al tavolo, come da locandina realtà nazionali e locali di diversi settori per un confronto utile che vede, come già accaduto in altre occasioni, la sensibilità e l’azione di stimolo dell’Associazione ”Gian Franco Lupo- Un sorriso alla vita Odv”