Tre gare nazionali di nuoto a Scanzano Jonico

“Nella mattinata di ieri a Potenza, Ugo Valicenti, Vice Sindaco di Scanzano Jonico, accompagnato dal consigliere e capogruppo di maggioranza Alberto Marzano, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle tre gare nazionali di nuoto che si disputeranno presso la piscina olimpionica nella struttura turistica “Torre del Faro”.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Organizzato dal Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, presieduto da Roberto Urgesi, l’evento, che si articolerà in tre finali “Trofeo Dino Paradiso” per la categoria Master, “Meeting Torre del Faro” per esordienti A e B ed assoluti e il “Trofeo delle Regioni” per esordienti A, porterà a Scanzano Jonico poco meno di 6.000 persone che faranno tappa nel Metapontino nei week end di giugno.”

“E’ un onore per la nostra Amministrazione comunale poter ospitare nel nostro territorio un evento che da tempo si contraddistingue per i valori della competizione, della disciplina, della passione e del divertimento – ha commentato Valicenti, Vice Sindaco e Assessore al Turismo al Comune di Scanzano Jonico che aggiunge– ringrazio il Comitato Regionale Nuoto per aver creduto in una struttura privata del nostro lungomare che possiede una piscina olimpionica che è un vanto per tutto il Metapontino. Il Comune sarà sempre al vostro fianco per organizzare manifestazioni come questa che contribuiscono anche a far conoscere meglio le bellezze della comunità . La “nuova stagione” di Scanzano è appena iniziata, accogliamo più che favorevolmente queste manifestazioni che già da anni fanno brillare il nostro territorio”.