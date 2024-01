Tre atleti lucani nell’edizione 2024 dei Campionati Italiani Para Archery

Si è svolta a Novara, lo scorso fine settimana, l’edizione 2024 dei Campionati Italiani Para Archery organizzati dalla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco). Presenti alla manifestazione piemontese tre atleti Lucani: Anna Varriale e Valerio Comminiello della Asd Arcieri Lucani Potenza, e Roberta Tempone della Asd La Fenice di Viggiano.

“Anna Varriale -si legge in una nota- ha chiuso la gara di qualifica, nella categoria visual impaired, al sesto posto guadagnando l’accesso alla fase a scontri diretti dove si è fermata ai quarti di finale dopo un match combattutissimo contro Maria Salaris, che cede per due set a Varriale, ma con una bella rimonta passa il turno per 6 a 4.

Prima esperienza a livello Nazionale per Valerio Comminiello che, nella classe Open ricurvo, cede all’emozione dell’esordio e chiude la gara di qualifica al diciassettesimo posto confermando però il buon percorso finora eseguito grazie all’aiuto del tecnico Potentino Antonello Sabia.

Ottima prestazione per la viggianese Roberta Tempone all’esordio tra le fila della Asd La Fenice, buon quinto posto nella gara di qualifica con 514 punti e accesso garantito alla fase finale a scontri. Nei match che portano alla conquista del Titolo Italiano assoluto Roberta batte ai quarti con un secco 6 a 0 Laura Pierami per poi cedere con lo stesso punteggio ad Elisabetta Mijno pluricampionessa ed Atleta della Nazionale Italiana. Nello scontro che vale la medaglia di bronzo, l’atleta Lucana seguita dal tecnico Ugo Marasco non riesce ad avere la meglio sulla siciliana Veronica Floreno chiudendo l’esperienza piemontese con un ottimo quarto posto assoluto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.