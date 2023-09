Tra ricordi ed esempi…Il 90° del Matera resta un punto di partenza

E non potevano che essere cosi i festeggiamenti, il 5 settembre scorso,i per i 90 anni del calcio biancoazzurro, partendo dalla U.S Matera fondata nel 1933 passando per le annate del purgatorio nelle serie minori, la resurrezione negli anni Sessanta per approdare in serie D, con l’avvento del presidente senatore Franco ” Ciccio” Salerno, i campionati di serie C senza colpi di testa ma con un vivaio che ha dato soddisfazioni. poi la serie B, il ritorno in C, la fine dell’epopea del Fbc Matera guidato dal Salerno e tutta una serie di campionati minori tra D, C, fino all’onta della radiazione nel 2019 (l’anno da capitale europea della Cultura) .E la ripresa ”mattone su mattone” di una nuova società che, partita dai campionati regionali, è tornata in D con il Fbc Matera di oggi, che ha esordito in campionato con un pari a Fasano. Un tifoso biancoazzurro che continua a riservare tanto amore per Matera come Vincenzo ” Enzo” Menzella, un tempo a Piccianello tra casa e Stadio, avrebbe desiderato una ”riflessione” condivisa per quell’anniversario, https://giornalemio.it/sport/90-anni-in-biancoazzurro-tra-amarcord-e-forza-materaaa/ .Per questo, aggiungiamo, e per altri argomenti che restano senza partecipazione ,perchè quella ”buona pratica” è scemata via via – negli anni- con la perdita di autonomia decisionale della nostra città. La ‘buona politica’ ha lasciato il posto alle cabine di regia regionali e ora capitoline, si sono eclissati gli imprenditori che in passato partecipavano alle ”cordate” promosse dalla politica o che avevano un pizzico di passione, e oggi investono poco o nulla nel calcio e nello sport in generale. Senza questi presupposti, persi negli anni, si può fare ”quello che passa il convento”. La festa, riteniamo, è stata un primo tassello per recuperare entusiasmo, attenzione e, chissà, rafforzare il rapporto tra città e calcio, enti locali e imprese. C’è una squadra in D e una società da sostenere. E un progetto di riqualificazione dello stadio, del quale non si conosce ancora il progetto definitivo(aldilà di alcune anticipazioni) da presentare alla città. Ricordiamo l’entusiasmo che caratterizzò la viglia del campionato in serie B con un cantiere allo stadio ”’XXI Settembre” (poi dedicato anche al senatore Salerno) che andava avanti anche di notte e con i tifosi, amministratori locali, società che vegliavano affinchè andasse tutto bene…E così fu con il tutto esaurito nella vittoriosa partita casalinga con il Taranto,dopo il pari di esordio a Genova. Sogni condivisi. Ma ci vuole tempo. Forza Matera,comunque, sempre!



LE RIFLESSIONI DI ENZO MENZELLA

Qualche giorno fa si è svolta una manifestazione dedicata ai 90 anni dalla fondazione della Matera Calcio. Credo si debba parlarne, senza nulla togliere al merito di organizzatori e ispiratori , come di una occasione mancata per tracciare un bilancio partecipato , testimoniato e documentato di un’esperienza che ha interessato diverse generazioni. Quindi il ricordo della lunga storia del calcio a Matera non dovrebbe essere assunta a blasone di singoli gruppi e persone.

Chiunque, prima di specchiarsi in una grande storia di impegni e di sacrifici, dovrebbe guardarsi intorno e coinvolgere la parte viva di una tifoseria generosa che oggi vive la precarietà del calcio cittadino disertato dagli interessi e da quella imprenditoria vitale della società e della economia del territorio.

Scrivo di “occasione mancata” perché il ricordo dei 90 anni avrebbe potuto attivare una seria riflessione sulla crisi del calcio a Matera ( come altrove) a qualche decennio dall’impresa realizzata dal grande Franco Salerno, uomo delle istituzioni, competente e appassionato professionista di calcio. Quindi una grande esperienza e il dono di una popolarità che lo resero vincente. Oggi viviamo una dimensione minore . Dobbiamo piuttosto essere grati a chi se ne sobbarca gli oneri nel silenzio della città che conta e nella incapacità di chi potrebbe e dovrebbe nelle istituzioni operare perché il “calcio maggiore” ritorni in una città che sembra aver smarrito personalità, passione e autorevolezza.



Una “occasione mancata” , quindi inutile, anche per chi immaginava di profittarne per interesse o per vanità.

Chi come me ha amministrato, sa bene quanto costi costruire una impresa degna di durare. Non dimentichiamo.

Matera è stata la città di Bagnale ai tempi della grande pallavolo. Riusciva a motivare imprenditori e appassionati. Basti pensare, nella modestia della loro dimensione ma grandezza della passione ai Giorgialongo e ai Santantonio, Marinaro, Porcari, Calculli per citarne solo alcuni. Ma erano tanti.

Quella Matera non c’è più. Purtroppo.

E ce lo ricorda proprio la improvvisata iniziativa di celebrare la storia della Matera Calcio.

Il calcio è storia di popolo. Privatizzare questa storia non è solo inutile. È stupido. Vincenzo Menzella già amministratore della città di Matera