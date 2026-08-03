Tra Comune di Matera e Provinca, Protocollo d’intesa per un unico bando per l’assegnazione delle palestre scolastiche

“Una gestione finalmente coordinata, trasparente ed efficace del patrimonio sportivo scolastico cittadino. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti, su proposta dell’Assessore allo Sport Giuliano Paterino, che segna una svolta nell’assegnazione degli spazi destinati alle attività sportive pomeridiane ed extrascolastiche.” Lo si legge in una noto con cui si avverte che “Grazie all’accordo che sarà sottoscritto tra il Comune di Matera e la Provincia di Matera, con la collaborazione del CONI Basilicata e del CIP Basilicata, l’assegnazione degli spazi orari nelle palestre degli istituti comprensivi e degli istituti superiori avverrà, per la prima volta, attraverso un unico avviso pubblico predisposto dal Comune di Matera. Si supera così la frammentazione del passato, caratterizzata da procedure differenti tra enti proprietari e da una gestione poco omogenea. Il nuovo modello consentirà di applicare criteri uniformi di selezione, assicurando maggiore trasparenza, imparzialità e una distribuzione più equilibrata ed efficiente degli spazi a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Il bando unico interesserà una rete capillare di impianti scolastici cittadini, comprendendo le palestre di competenza comunale (Bramante, Marconi, Torraca, Fermi, Lazazzera, Nitti, Parini, Festa, Via Frangione e Manzi) e quelle di proprietà provinciale (I.I.S. “A. Turi”, I.I.S. “G.B. Pentasuglia”, I.I.S. “Dante Alighieri”, I.I.S. “Loperfido”, I.I.S. “Duni” e I.I.S. “Stigliani”). L’accordo rappresenta il punto di arrivo di un percorso di riorganizzazione avviato dall’Assessorato allo Sport nell’ultimo anno. Un lavoro che ha già consentito di rendere operative diverse palestre scolastiche che in passato non erano mai state assegnate o risultavano inutilizzate, restituendole alla piena disponibilità della comunità sportiva cittadina.” “Questo Protocollo rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano offrire risposte migliori quando scelgono di collaborare anziché agire separatamente – dichiara il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti -. L’accordo con la Provincia semplifica le procedure, riduce gli adempimenti per le associazioni sportive e rende più efficace la gestione di un patrimonio pubblico che deve essere pienamente valorizzato. È una scelta che mette al centro i giovani, lo sport e l’interesse della comunità, rafforzando al tempo stesso un metodo di lavoro fondato sulla leale collaborazione tra enti. Ringrazio il Presidente Francesco Mancini e la Provincia di Matera per aver condiviso con convinzione questo percorso, che sono certo produrrà benefici concreti per l’intero sistema sportivo cittadino”. “Governare la complessità del patrimonio pubblico richiede visione, rigore amministrativo e capacità di costruire collaborazione istituzionale – dichiara l’Assessore allo Sport Giuliano Paterino -. In questi mesi abbiamo affrontato criticità che si trascinavano da anni e, grazie anche alla disponibilità dei dirigenti scolastici e dei Consigli d’Istituto, siamo riusciti a rimettere a disposizione impianti rimasti troppo a lungo inutilizzati. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti: per la prima volta Comune e Provincia mettono in campo una gestione unitaria, offrendo alle società sportive un unico interlocutore e un unico bando. Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia, Francesco Mancini, agli uffici provinciali e all’ing. Pasquale Morisco e all’arch. Giusy Favoino per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Quando le istituzioni lavorano insieme con responsabilità e visione, i benefici ricadono sui giovani, sulle famiglie e sull’intera comunità”. Il Protocollo d’intesa, della durata di tre anni, non disciplinerà soltanto le modalità di assegnazione degli spazi, ma costituirà anche uno strumento stabile di collaborazione tra Comune e Provincia per programmare congiuntamente interventi di riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento degli impianti sportivi scolastici della città.”

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