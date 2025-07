Tosoni: “Io non mollo. Ho letto di striscioni, ma nel calcio non funziona così.”

Il presidente del Fc Matera Stefano Tosoni a fronte delle polemiche che lo stanno investendo afferma: “Io non mollo. Ho letto di striscioni che devo regalare la squadra al sindaco. Mi dispiace, nel calcio non funziona così. Io non lascio nulla a zero, ho fatto tanti investimenti in questi anni”. Lo ha dichiarato nel corso della trasmissione Speciale Calcio Mercato su Antenna Sud durante la quale ha aggiunto su un possibile avvicendamento societario che: “A gennaio avevo detto che chi volesse far parte di questo progetto aveva le porte aperte. Purtroppo, non si è fatto avanti nessuno. Adesso serve una tregua per il bene di tutti. Voglio che sia ascoltato e voglio spiegare anche quelle che sono le mie ragioni”. E a proposito delle critiche subite e delle difficoltà ha detto:”Purtroppo in queste settimane sono stato massacrato sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo, alcuni sponsor e alcune persone che dovevano avvicinarsi hanno deciso fare un passo indietro. Purtroppo ho sbagliato anche io con i giocatori per quanti riguarda i pagamenti, il tutto era legato a questi sponsor che poi sono andati via. Per questo motivo ho cominciato a faticare visto l’astio che si è creato nei miei confronti. Eppure, l’anno scorso abbiamo disputato un campionato di vertice.” E per il futuro, con riferimento alla vicenda dell’iscrizione? Tosoni dice: “Sarà la Federazioni a dirci se dovrà essere completata. Noi abbiamo presentato l’incartamento, adesso tocca a loro comunicarci possibili tempi per completare il tutto. Devo dire, però, che il Matera deve assolutamente disputare la Serie D la prossima stagione”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.