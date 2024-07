Tosoni a Matera per fare bene e incontra i tifosi della Curva Sud

Ha le idee chiare su quello che intende fare Matteo Tosoni, nuovo presidente biancoazzuro per l’Fc Matera e dove vuole arrivare, facendo un passo alla volta e senza illusioni. Strada iniziale in salita, ci mancherebbe, ma quanto detto in conferenza stampa con diretta web e a una rappresentanza di tifosi che ha incontrato davanti al Matera Hilton, è senz’altro un passo avanti per affrontare il prossimo campionato di serie D ” mettendoci un mattoncino Lego” alla volta, domenica dopo domenica. Il suo progetto è quello di “creare una società sostenibile e rispettata e che abbia una sua ‘location’. ‘E’ mia intenzione -ha detto Tosoni – è quella di realizzare il centro sportivo del Matera, con scuola e campi di calcio, di piscine e un residence per i calciatori e la squadra ospite.

Tra i nostri obiettivi, c’è soprattutto quello di potenziare il settore giovanile, con risorse locali. Nei prossimi giorni sarà a Matera un esperto di scuole calcio del Real Madrid per darci utili consigli “. Tosoni, che è imprenditore del settore automotive e del marketing on line, ha comprato un bus ”usato ma in ottimo stato- ha precisato- per le trasferte della squadra. E’ tutto azzurro e sarà ricoperto dagli adesivi del Matera. Sta curando anche le divise bianche con la diagonale azzurra e tra gli sponsor c’è anche l’Adidas. In settimana, davanti al notaio, saranno formalizzati gli ultimi aspetti dell passaggio della quota azionaria di maggioranza , ceduta dall’ex presidente Antonio Petraglia.



Il neo presidente, che ha detto di aver stanziato un budget per squadra e campionato, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla trattativa e ha precisato che la società ha un disavanzo, ma ripianabile nel tempo grazie al decreto ‘spalmadebiti” del parlamentare di fdi e presidente della Lazio Claudio Lotito. E con i colori biancoazzurri c’è una storia e una continuità Tosoni ha detto di essere stato un ultras degli ”Irriducibili”, ma di esserne poi uscito per la piega politica che aveva preso quella formazione. ” Capisco- ha detto -lo scetticismo iniziale dei tifosi, perchè sono stato in curva anch’io. Il confronto è utile e sono a Matera, una città che mi piace, per ambiente, turismo, cultura, qualità della vita, e mi ha meravigliato che non abbia una squadra di calcio nei professionisti. Un passo alla volta e rivediamoci a dicembre, per capire dove possiamo arrivare quest’anno”. Parole chiare e, soprattutto, volontà e immagine di voler un lavoro di squadre con collaboratori che abbiamo visto anche oltre il tavolo della conferenza stampa.



Il direttore generale della società biancoazzurra, Alessio Ferroni , che ha precisato rapporti e situazioni di esperienze passate nel Siena e nel Legnano come il presidente Tosoni ha fatto per il Nettuno , si sta muovendo per rafforzare la squadra e per la scelta del tecnico, in vista del raduno in sede per il 29 luglio e con la preparazione da fare fuori in una località da definire. ” Mi piacerebbe partire da quattro, cinque riconferme della squadra dello scorso anno – ha detto Ferroni. Non è facile, visto che siamo partiti in ritardo. Ma stiamo valutando varie situazioni, under compresi anche nella scelte del tecnico”. E qui Il direttore generale ha precisato che sul nome dell’ex allenatore Salvatore Ciullo non c’è nulla di ufficiale, anche se resta un tecnico di valore e apprezzato dalla piazza. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, anche dagli incontri che la società effettuerà con l’Amministrazione comunale per il progetto di scuola calcio e al proprio interno. Abbiamo riscontrato un clima di rispetto e di fiducia tra nuova dirigenza e tifoseria, che ha fatto sentire il suo urlo di attaccamento ai colori biancoazzurri.



Ma ora si tratta di mettersi a lavorare e di fare le cose per bene ”mattoncino Lego, dopo mattoncino Lego”per dirla con Tosoni. Servono tanta umiltà, serenità, concretezza per attuare i programmi. La Matera calcistica attende fatti,dopo le speranze e le delusioni del passato. Anche per il progetto di ”Parco del Campo” che dovrebbe dare nuove funzioni all’area dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” e,in parte, al rione Piccianello.