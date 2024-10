Torrisi già da domenica a Palma Campania con un Matera ”feroce”

Ha le idee chiare ed è motivato a far bene il nuovo allenatore del Fc Matera Alfio Torrisi, con una esperienza di successi in serie D e C con squadre siciliana, come abbiamo riportato nell’articolo di presentazione https://giornalemio.it/uncategorized/torrisi-nuovo-tecnico-del-matera-attesa-per-primo-allenamento/. E l’allenatore nel corso della presentazione ufficiale,con il presidente Stefano Tosoni, ha mostrato entusiasmo per le prospettive che apre il progetto Matera. Ha detto che vuole un Matera combattivo, mai domo, cattivo sotto rete…Per questo ci vuole pazienza, ma Torrisi ce la metterà tutta a cominciare dal modulo di gioco. Auguri Mister.



ACQUISTATO TOMASELLI

Matera comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Pietro Tomaselli.



Nato il 17 novembre 2004, Tomaselli è un centrocampista offensivo italo-belga, cresciuto calcisticamente nella As Roma. Dopo una parentesi nelle giovanili della Spal, il calciatore ha accettato una sfida internazionale trasferendosi al Coruxo Fc (Spagna) acquisendo una significativa esperienza in campo europeo.

Giovane, estroso e forte nel dribbling, Pietro è già a disposizione di mister Torrisi con il desiderio di offrire un contributo importante alla società biancoazzurra.

Pietro, benvenuto nella Città dei Sassi!