Torneo Csi calcio a 5 come la Champions

PRESENTATA LA NUOVA FORMULA PER IL TORNEO “MARIA Ss. DELLA BRUNA” DEL CSI

Sorteggiate le 14 squadre che si affronteranno con la formula della prossima Champions

Girone unico, ognuno disputerà 5 gare. Venerdì 17 maggio ore 21 la Supercoppa “Vito Chimenti”

GRANDI novità per la 29° edizione del Torneo “Maria Ss. della Bruna” organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. L’evento sportivo dell’estate materana sarà disputato su un girone unico, ogni squadra potrà affrontare qualunque rivale, in stile Champions League. La classifica finale sarà la somma dei punti ottenuti e provvederà a promuovere direttamente le prime 5 classificate ai quarti di finale, mentre dalla sesta all’undicesima disputeranno i play in, formula promossa e riproposta dalla scorsa stagione. Solamente le ultime tre classificate, delle 14 contendenti, non accederanno alla seconda fase.

Una novità dettata anche dalla scelta, per questa stagione, di proporre per la prima volta una nuova categoria, quella dedicata a squadre composte solamente da atleti Over40. La forte spinta giunta dai partecipanti storici alla manifestazione, infatti, ha convito il comitato organizzatore a proporre una nuova sfida, che in questa stagione prevede al via altre 4 squadre. In questo caso, previsto un girone unico con gare di andata e ritorno. “Siamo felici di essere qui a presentare i sorteggi della ventinovesima edizione di questa manifestazione. Il merito della riuscita è di tutti – spiega in conferenza Lorenzo Calia, presidente provinciale del Csi di Matera e organizzatore dell’evento –. L’organizzazione da parte nostra è ciò che avviene prima, il dietro le quinte, ma ciò che vediamo in campo, lo spettacolo che regaliamo ogni estate a tanti appassionati, che da qualche anno ci seguono da ogni parte del mondo grazie alle dirette di The Mag e Sport On Fire, è merito vostro, di chi va in campo – continua Calia, parlando ai dirigenti e capitani presenti in sala –. Vi chiedo come sempre rispetto per tutti, dagli avversari agli arbitri e fair play in campo. Spesso a sfidarsi sono amici, che dopo la partita vanno anche a bere qualcosa insieme, ecco, è questo lo spirito che serve anche in campo, massimo rispetto per tutti e voglia di superarsi solamente dal punto di vista sportivo. Calamitare l’attenzione di così tanta gente non è semplice ed è possibile solamente grazie a questi ingredienti che mettiamo in campo, competitività, sano agonismo e rispetto, facciamoli divertire il folto pubblico insieme, anche questa estate”.



Nino Di Cuia, componente del Collegio Nazionale dei Probiviri Csi e consigliere provinciale dopo aver spiegato la formula ha rimarcato ogni aspetto organizzativo, condividendo con Cosimo Ambrosecchia, Responsabile Tecnico e Arbitrale del Csi Matera anche gli aspetti regolamentari, con un rapido recap. Passando ai sorteggi, è stato effettuato un sorteggio libero e casuale, dove ogni squadre ha avuto assegnato un numero dall’uno al quattordici che corrisponde ad un calendario già stilato di gare, che si è andato casualmente componendo. La prima gara del 29° Torneo “Maria Ss. della Bruna” 2024 sarà quella tra Giorgialongo Costruzioni Elettromeccanica Sud lunedì 20 maggio alle ore 21. Il calendario completo sarà disponibile a breve sul sito www.torneodellabruna.it.

In occasione dei sorteggi, effettuata per la prima volta anche la Serata dei Capitani, fortemente voluta dal vice presidente provinciale e regionale del Csi, Esutachio Di Cuia. “Questo vuole essere un momento per sottolineare l’importanza del ruolo del capitano, che è un mandato che gli altri atleti e i dirigenti assegnano ad una persona, ad un leader del gruppo”. Momento che si è completato con la consegna delle fasce logate Csi per tutte le società.



Infine, presentato l’evento che dalla scorsa stagione sta accompagnando l’inizio della manifestazione, la seconda edizione della Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” dedicata al compianto atleta, allenatore, dirigente, e uomo sempre vicino al mondo dell’attività del Centro Sportivo Italiano, Vito Chimenti. La 2° Supercoppa della Bruna Torfeo “Vito Chimenti” sarà disputata tra la vincitrice della scorsa edizione del torneo, la Tecnovetro e la società che ha conquistato il miglior piazzamento, la Tabaccheria Sassone, che sarà affiancata in questa stagione anche dagli sponsor Autocarrozzeria G3 e Frutteria Padula. La sfida aprirà la manifestazione e sarà disputata venerdì 17 maggio alle ore 21 alla presenza delle autorità religiose e civili della città, oltre che dalla presenza del Delegato Regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta, che patrocina le iniziative del Csi.