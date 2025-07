Torna la Ecopedalata a Grassano. Forza ragazzi!

Luigi D’Aria e altri amici che a Grassano organizzano con il Gruppo Sportivo due interessanti iniziative come la Ecopedalata e la Gimkana riservata ai piccoli ciclisti sono già pronti per l’edizione dell’11 agosto. E a raccontarci di percorso, dati tecnici e tutto quanto è in programma è proprio il presidente. ”Come per le scorse edizioni -dice D’Aria- ci aspettiamo la partecipazione di circa 150 persone.

La manifestazione si svolgerà il piazza Arcangelo Ilvento, solo la Ecopedalata (aperta a tutti con qualsiasi bici) avrà partenza e arrivo dalla stessa e si snoderà per il centro abitato per un percorso di circa 8 km.

La Gimkana invece è un esercizio ludico per i bambini più piccoli, in genere dai 3 agli 8 anni ed ha lo scopo di educare al corretto uso della bici e dare un approccio al codice della strada con la conoscenza di alcuni segnali stradali. Anche quest’anno come lo scorso (120 caschetti distribuiti), abbiamo pensato alla sicurezza omaggiando i partecipanti con un kit di luci ricaricabili per bici.

Avendo tutti le luci la partenza è prevista in tardo pomeriggio e la serata continuerà con un esibizione di Bike Trial del nostro campione lucano Sarubbi Carmine e di un concerto di musica rock pop del Forum Italico & Rock Stones. Sia Sarubbi che i musicisti hanno offerto gratuitamente la loro esibizione per impreziosire la manifestazione” Naturalmente citiamo anche l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Luberto, la Pro Loco, il Csi e quanti credono in piccole manifestazioni come questa che aiutano a far crescere e a formare i cittadini e, chissà, anche i campioni del ciclismo di domani