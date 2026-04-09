Torna a Matera il Vivicittà e parte dalla periferia tra sport,animazione e inclusione

Sarà una festa e gli organizzatori della Uisp,Asd Athlos con il Comune di Matera, associazione di diversa ispirazione e attività e anche l’Unione stampa sportiva per domenica 12 aprile hanno fatto davvero le cose per bene, con un programma di sana partecipazione e competizione( ci riferiamo al percorso dei 10 chilometri) che partirà dalla periferia, per raggiungere il centro, i rioni Sassi e ritorno. Si partirà – come è stato annunciato nel corso della conferenza stampa svoltasi in Municipio- sia per il percorso competitivo dei 10 km che di quello non agonistico dei 4 chilometri, alle 9,30 da via Granulari . Quella agonistica, che conta già un centinaio di iscritti e tra questi anche tre atleti africani che si allenano nel nostro Paese, attraversando via Gravina, via de Dauni, via dei Peucezi, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, Piazza Vittorio Veneto, via del Corso, via Ridola, via Bruno Buozzi, via Madonna Delle Virtù, via D’Addozio, via S. Stefano, via Cererie, via Marconi, via S. Pardo, via Don Luigi Sturzo, via Trabaci, vico Cosenza, via dei Mestieri per concludersi al punto di partenza via Granulari. La passeggiata ludico-motoria di 4 km attraverserà via Gravina, via dei Dauni, via dei Peucezi, Via Don Luigi Sturzo, via Trabaci, via Cosenza, via dei Mestieri per tornare al punto di partenza. Lungo il percorso tante attività di animazione, interventi per la pulizia di alcuni luoghi e coinvolgimento per una festa dello sport, del benessere, che non può che fare bene alla città, alle famiglie, ai ragazzi e che può aprire a future opportunità di collaborazione tra le parti, come emerso dagli interventi di Michele Di Gioia, presidente del Comitato Territoriale Uisp di Matera; Giuliano Paterino, assessore comunale allo sport, Rocco Buccico assessore comunale all’Ambiente Anna Lanza, referente Egrib; direttore della Divisione Ecologia di Cosp Tecno Service Maurizio Tonnetti,di Adriano Lamacchia, delegato provinciale Fidal Matera e Gaetano Sciacovelli, responsabile vendite di Vaimoo, la società che gestisce a Matera il servizio di bike sharing.Infine uno spazio per l’Unione stampa sportiva, a valle di una intesa siglata con l’Uisp. I giornalisti potranno gareggiare per la classifica nazionale, ma possono farlo anche partecipando alla passeggiata non competitiva. Cosimo Martemucci, componete dell’Ussi, ha donato un gagliardetto del sodalizio al presidente della Uisp Michele Di Gioia. Un buon esempio di collaborazione per lo sport. Quanto alle iscrizioni potete ancora farlo fino a domenica. Sul come e dove i contatti sul web degli organizzatori del Vivicittà (uisp e athlos). Finora lo hanno fatto oltre 1000..

