Titolo Italiano WAKO Pro di Kickboxing, successi dei materani Bozza e Montemurro

“Il 17 gennaio 2026 si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Rogno una emozionante manifestazione sportiva intitolata “Comuni Vs Tutti”, organizzata dal Maestro Marco Filippi, proprietario della palestra Classic Gym. L’evento ha visto la partecipazione di due atleti materani: Gabriel Bozza e Vito Montemurro.” E’ quanto riportato in una nota in cui si racconta che “La serata è iniziata con un match di intrattenimento tra Gabriel Bozza e l’atleta di casa Matteo Silecchia. Gabriel, giovane e già promettente fighter, ha affrontato una sfida di alto livello, salendo di categoria di peso da 67 kg a 71 kg e passando dagli junior ai senior. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha sostenuto con entusiasmo l’atleta di casa, ma Gabriel ha dimostrato grande determinazione e personalità. Al suono della prima campanella, il fighter materano ha subito preso l’iniziativa, colpendo con decisione il suo avversario e mantenendo il controllo del match. Con i consigli del Maestro Biagio Tralli e di Danilo Andrulli, Gabriel ha continuato a mettere in pratica le strategie apprese, dominando le ultime due riprese e ottenendo una vittoria meritata, salutata con gli applausi di tutto il pubblico. Dopo questa prestazione, è stato il turno di Vito Montemurro, soprannominato “l’Apache”, che è stato accolto con un forte applauso, degno del campione in carica. Dopo l’inno nazionale, il match è iniziato con grande intensità, con entrambi i combattenti impegnati a dare il massimo. Vito, più esperto e messo a punto, ha subito iniziato a pressare il suo avversario, colpendo duramente le sue gambe con potenti Low Kick alle cosce. Durante la seconda ripresa, Roberto ha tentato di accelerare, ma Vito ha mantenuto il ritmo, continuando a martellare le gambe e aggiungendo colpi di braccia sia al volto che al corpo. La svolta decisiva è arrivata nella terza ripresa, quando Vito ha sferrato potenti Low Kick alla gamba posteriore del suo avversario, costringendolo al KO e conquistando così la vittoria per K.O. due riprese prima del limite. Con questa vittoria, Vito Montemurro ha difeso con successo il suo Titolo Italiano WAKO Pro nella categoria dei 56,400 kg, portando a casa la seconda difesa consecutiva. Il Maestro Biagio Tralli ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti durante questa trasferta: “Sono davvero felice di come sono andate le cose. Ringrazio l’organizzazione per l’ospitalità eccellente, ma il nostro impegno non si ferma qui. Il 7 febbraio, Danilo Andrulli partirà per Ginevra, in Svizzera, dove cercherà di conquistare il Titolo Europeo WAKO Pro nella specialità K-1, nella categoria dei 69,100 kg, contro il fortissimo De Meis.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.