Tito Scalo: I 4 atleti scelti alle selezioni Regionali Trofeo Coni di Kickboxing

Il 2 giugno 2025, presso la sede del Taaluma Park di Tito Scalo (Potenza), si sono svolte le selezioni regionali del Trofeo CONI 2025 per la Federazione Federkombat, evento organizzato dall’A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento in collaborazione con il Comitato Regionale Basilicata Federkombat. “Durante l’evento -si apprende da una nota- sono stati selezionati i quattro migliori atleti regionali che rappresenteranno la nostra regione alla fase nazionale, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre 2025. Nella stessa giornata si sono svolti anche gli Academy Games, giochi aperti ai bambini più piccoli con l’obiettivo di avvicinarli e appassionarli sempre di più a questo sport. I quattro atleti selezionati sono: Teta Maria Pia (categoria -42 kg), della A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento di Potenza; Nobile Gabriella (categoria +42 kg), della A.S.D. Alpha Academy di Bernalda (MT); D’Ercole Thomas (categoria -42 kg), della S.S.D. Dynamic Center di Matera (MT); Locantore Rocco (categoria +42 kg), della S.S.D. Cam Athena di Montescaglioso (MT).” In proposito il Presidente Regionale Biagio Tralli e la Consigliera Nazionale Serena Lamastra hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti di come si sono svolte le selezioni regionali, all’insegna della sportività da parte di tutti i maestri presenti. L’obiettivo comune non era l’agonismo esasperato, ma il divertimento dei ragazzi. Infatti, lo scopo del Trofeo CONI è quello di rafforzare la collaborazione tra CONI e le FSN/DSA/EPS nella promozione dell’attività sportiva giovanile, valorizzando la multilateralità e scoraggiando la specializzazione precoce. Solo in questo modo si possono creare i campioni del domani, evitando che lo stress eccessivo porti i giovani ad abbandonare lo sport prematuramente.”

