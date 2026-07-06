Tifosi biancoazzurri…e ora mano alla tasca per il Matera 1933

Quando c’è passione occorre essere conseguenziali, con l’acquisto degli abbonamenti per il prossimo campionato di Eccellenza, che in tanti auspicano possa essere tra le protagoniste del campionato. Del resto gli impegni mostrati finora dalla giovane società calcistica guidata da Michele Motta confermano, con atti organizzativi e l’acquisto di atleti affidabili, che il progetto va avanti e che il ”sogno continua”. L’avvio della campagna abbonamenti,che tiene conto dell’apporto di tutti, è una sfida e un impegno per tifosi e comunità locale. E allora ”mano alla tasca…”.Nei prossimi giorni la comunicazione della data di avvio per l’acquisto. Lo si potrà fare presso i punti vendita Go2: Bar Follia (via Marconi) & Tabaccheria Lisurici (via Dante). E Forza Materaaa! Uniti si vince.



COMUNICATO STAMPA

​Il Matera 1933 è lieto di annunciare il lancio ufficiale della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27.

Lo slogan scelto, “UNITI SI VINCE”, incarna lo spirito di coesione tra la squadra, la città e la tifoseria, elementi fondamentali per affrontare uniti il prossimo campionato dopo lo storico cammino dello scorso anno.

​La società ha voluto garantire una politica di prezzi accessibile, con agevolazioni per i giovani (Under 15), gli Over 70, i tifosi con invalidità oltre il 65% e una formula speciale dedicata alle donne (Abbonamento Rosa), oltre all’ingresso gratuito per i più piccoli (Under 5). Le tessere saranno valide per ben 14 gare casalinghe.



​Di seguito il dettaglio dei costi dei biglietti e degli abbonamenti per i singoli settori dello stadio:

​TRIBUNA LATERALE (Capienza: 1.426 posti)

• ​Abbonamento Intero: € 70

•​ Abbonamento Ridotto (Under 15 / Over 70 / Invalidità >65%): € 50

•​ Abbonamento Rosa: € 35

•​ Abbonamento Under 5: Gratis

•​ Biglietto Singolo Intero: € 7

•​ Biglietto Singolo Ridotto (Under 15 / Over 70 / Donne / Invalidità >65%): € 5

• ​Biglietto Singolo Under 5: Gratis

​TRIBUNA CENTRALE NUMERATA – Posti Assegnati (Capienza: 826 posti)

• ​Abbonamento Intero: € 140

• ​Abbonamento Ridotto (Under 15 / Over 70 / Invalidità >65%): € 100

• ​Abbonamento Rosa: € 70

• ​Abbonamento Under 5: Gratis

• ​Biglietto Singolo Intero: € 14

• ​Biglietto Singolo Ridotto (Under 15 / Over 70 / Donne / Invalidità >65%): € 10

• ​Biglietto Singolo Under 5: Gratis

​TRIBUNA D’ONORE (Capienza: 88 posti)

• ​Abbonamento Intero: € 190

• ​Abbonamento Ridotto (Under 15 / Over 70 / Invalidità >65%): € 145

• ​Abbonamento Rosa: € 95

• ​Abbonamento Under 5: Gratis

• ​Biglietto Singolo Intero: € 19

• ​Biglietto Singolo Ridotto (Under 15 / Over 70 / Donne / Invalidità >65%): € 14

• ​Biglietto Singolo Under 5: Gratis



💙N.B.: NEI PROSSIMI GIORNI COMUNICHEREMO IL VIA LIBERA PER L’ACQUISTO💙

Punti vendita Go2: Bar Follia (via Marconi) & Tabaccheria Lisurici (via Dante)

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