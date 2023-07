Tifo biancazzurro da Matera per la Lazio “Champion”

Padre e figlio, tifosi biancoazzurri della prima ora, ormai abituè dei ritiri della Lazio, che quest’anno sta svolgendo la preparazione ad Auronzo di Cadore ( Belluno), in vista del campionato e della Champions League. E cosi il giovane Giuseppe Pio, calciatore che sogna un giorno di giocare nella squadra dell’Aquila, accompagnato da mamma (romanista) e papà (laziale) ha avuto la bella soddisfazione di assistere agli allenamenti della squadra, guidata da Maurizio Sassi, all’ovazione per il n.17 ”il grande Ciro Immobile” e alla partita contro la Triestina vinta per 4-0 e con goal dell’attaccante biancazzurro. Naturalmente sciarpa, divisa,cappellino e gadget biancazzurri per una estate a ridosso delle Dolomiti da incorniciare: Forza Lazio, Forza Ciro in attesa dell’autografo con la biro…